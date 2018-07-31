В Ереване призвали вернуть оккупированные земли Азербайджану

Член Армянского национального конгресса Зоя Тадевосян сегодня в ходе встречи с журналистами выступила со "скандальным" заявлением об освобожденных территориях, заявив, что их нужно вернуть Азербайджану, если требует этого разрешение конфликта.

Как возмущенно пишет армянское издание aysor.am, вначале она заявила, что оккупированные во время карабахской войны территории не являются территориями Карабаха, затем продолжила: "Мы их называем освобожденными. По сути, вы хорошо знаете, что в этой аудитории все понимают, что это захваченные территории".

На вопрос журналистов о том, что означает это заявление, это захваченные территории? Зоя Тадевосян ответила вопросом: "Это армянские земли?"

На вопрос журналистов, считаете, что они должны быть возвращены, Зоя Тадевосян заявила: "Никому из вас не нужно на меня обижаться, но не я это решаю. Этот вопрос всегда ставился сопредседателями, и вообще, обсуждался за столом переговоров. Дорогой журналист, не нужно обижаться на меня и требовать чего-то, за что я не отвечаю. Если вопрос идет об урегулировании за счет возвращения территорий, то, конечно, это правильно. Если все страны договариваются решить вопрос таким путем, то ..."

На замечание о том, армянская сторона считает эти территории "освобожденными", а не захваченными, Тадевосян заявила, что это - позиция армянской стороны, в то время как международное сообщество придерживается другого мнения по данному вопросу, считая их захваченными или оккупированными.

На другой вопрос, спрашивала ли она мнение народа Карабаха об этом, Зоя Тадевосян ответила: "Я никого ни о чем не спрашивала, я констатирую факт".

Напомним, что лидер партии Армянский национальный конгресс, которую представляет Тадевосян, Левон Тер-Петросян в свое время потерял президентский пост за свои взгляды на карабахский вопрос. Он был назван предателем и долгие годы шельмовался ультрапатриотами, не желающими прислушаться к голосу разума.

В Армении до сих пор помнят выступление Тер-Петросяна на съезде АНК в декабре 2016 года, когда он заявил, что затягивание решения конфликта еще более ослабит Армению и Нагорный Карабах, а следующее решение будет еще хуже, чем то, что лежит сегодня на столе переговоров.

"Не извлекши уроки из горького опыта прошедших 18 лет, режим решил продолжать пресловутую политику вечного противостояния с Азербайджаном и Турцией, которая за этот короткий промежуток времени уже привела к большим экономическим, социальным, демографическим и морально-психологическим разрушениям в Армении и Карабахе. Это означает по меньшей мере еще 18 лет подвергаться этим разрушениям, пока от Армении и Карабаха ничего не останется, и проблема сама собой потеряет свою актуальность", - заявил в своей речи Тер-Петросян.

"Мы удостоимся многих изношенных ярлыков и уже в который раз будем привязаны к позорному столбу в подтверждение следующего парадоксального силлогизма, характеризующего оригинальность армянской политической мысли: a. Уступаешь часть, другую часть получаешь возможность сохранить. b. Ничего не уступаешь - теряешь все. c. Сохранившие часть провозглашаются предателями, потерявшие все называются героями", - сказал глава АНК.

Именно об этом говорила журналистам Зоя Тадевосян. И, конечно же, не была понята.

Зульфугар Ибрагимов