В Армении ищут виновного в провале карабахской политики

Ситуация вокруг карабахского конфликта все больше тревожит наших соседей. В стране-оккупанте наивно полагали, что "бархатная революция" станет точкой полного разворота мирового общественного мнения к Армении, что повлечет за собой однозначное и единогласное отторжение территорий Азербайджана и признание их "независимости".

В Армении ожидали, что имидж антироссийского "народного премьера" заставит мир смотреть в рот Пашиняну, ловить каждое его слово и исполнять любое желание. Например, мало кто сомневался, что выдвинутое Пашиняном требование посадить за стол переговоров Карабах останется висеть в воздухе. По сценарию, посредничающие структуры и страны должны были немедленно взять это требование во внимание и начать давить на Азербайджан. Но они, как ни странно, не только не стали воздействовать на Баку, но даже испытали неловкость от желания одной из сторон конфликта так жестко подставить мирный процесс.

На прошлой неделе состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении. Все ждали, что Мнацаканян жестко поставит вопрос участия в переговорах сепаратистов Карабаха и это требование, как минимум, будет включено в итоговое заявление. Этого не случилось, и министр иностранных дел был подвергнут критике в соцсетях, назван неопытным и мягкотелым. Хотя кого-кого, а Мнацаканяна в неопытности обвинить было бы сложно. Именно опыт не позволил ему строить из себя шута и настаивать на том, что никогда не будет принято Азербайджаном.

Мнацаканяна обвиняют также в противоречии его поведения позиции премьера Пашиняна, громогласно заявившего, что без сепаратистов Карабаха переговоры бессмысленны. Эти слова стали сигналом об отказе Еревана от переговоров, что, в свою очередь развязало руки Азербайджану, который подобных ультиматумов не приемлет. Как посмел Мнацаканян не настоять на включении такой формулировки в итоговое заявление министров?

По министру иностранных дел прошелся одиозный генерал Норат Тер-Григорянц. "Все из-за бездеятельности МИД Армении, еще Налбандян был таким бездеятельным, а сейчас в том же духе продолжает новый министр иностранных дел. А секретарь Совета безопасности вообще, наверное, никогда не работал, сейчас он, видимо, даже не понимает в чем дело!" - заявил он на конференции Евразийского клуба.

"Необходимо обратиться в министерство обороны, министерство иностранных дел, к президенту и премьер-министру с требованием разъяснить, почему они не ставят вопрос на Совете безопасности ООН относительно агрессивных действий со стороны Баку и Анкары в отношении независимой Армении", - грозно потребовал генерал.

Свои требования и у представителей бывших властей. Например, главный говорун саргсяновского режима, экс-министр образования, депутат и запред РПА выступил с пламенным обращением в своем Facebook, потребовав от властей публично заявить, что в случае еще одной "крупномасштабной агрессии Азербайджана" Армения признает "независимость" Нагорного Карабаха.

Еще одним поводом для беспокойства, судя по публикациям в армянских СМИ, стала состоявшаяся накануне встреча Никола Пашиняна с первым президентом Левоном Тер-Петросяном. Последний в свое время лишился поста за призывы к миру и добрососедству, но за двадцать лет своей позиции не изменил. И потому инициированная им встреча с Пашиняном встревожила ура-патриотическую общественность, заподозрившую, что любимого премьера хотят сбить с пути истинного.

Добавила подозрений и нашумевшая история с пресс-секретарем первого вице-премьера Армении Карписом Пашояном, усомнившимся в осознанности "героизма" армянских солдат в дни апрельских боев и заявившим, подав в отставку после скандала вокруг его слов, что "рассудок уступил военно-патриотической шизофрении". Почему промолчал Пашинян? Почему резко не осадил своего назначенца и принародно не вышвырнул того с должности, а дал ему возможность уйти по собственному желанию, да еще прокомментировать свой уход в унизительной для националистов тональности?

Больше всего общественность беспокоит, что Никол Пашинян может говорить одно, а думать другое. И о том, что он думает, может быть известно его приближенным. Потому Мнацаканян на встрече с Эльмаром Мамедъяровым не заикнулся о третьей стороне переговоров, потому Пашинян спокойно хлопнул дверью и одержал моральную победу. И потому премьер встретился с "отщепенцем" Тер-Петросяном и о содержании встречи не информируется обеспокоенная общественность.

Чтобы устранить все эти сомнения, Пашиняну придется очень постараться. Но время работает против него. Провал следует за провалом. Как во внешней, так и во внутренней политике. Ему пока удается морочить головы бессистемными, но шумными коррупционными скандалами. Но когда у общества наступит пресыщение, у него начнутся проблемы, которые ему создадут те, кто внес его на руках на президентский пост и кому он обещал невозможное.

Зульфугар Ибрагимов