Провал в Брюсселе поставил Армению в трудное положение в карабахском вопросе

Заключительная декларация саммита НАТО стала еще одним неприятным послевкусием широко распиаренного визита премьера Армении Никола Пашиняна в Брюссель. Наряду с провалом ожиданий от Евросоюза, армянская дипломатия получила шлепок от Североатлантического альянса, включившего в итоговый документ пункт о поддержке территориальной целостности стран региона, в том числе Азербайджана.

Принятая 11 июля декларация продолжает нервозно обсуждаться и интерпретироваться в Армении. Дело в том, что брюссельский саммит был своего рода боевым крещением премьера Пашиняна, и визит планировался армянской стороной как триумф новых, "народных" властей. Крещение состоялось, но было провальным. Премьер Армении попозировал на камеры, покрасовался рядом с Трампом и Меркель, поулыбался журналистам. И это весь набор позитива, оставшийся армянской общественности, с замиранием сердца наблюдавшей за поездкой парнишки с рюкзаком в сердце Европы.

Пашинян слишком поторопился - ему не следовало ехать на саммит НАТО, не имея никакого политического капитала, кроме "бархатной революции", которая, как оказалось, на самом деле ничего не стоит в глазах Запада.

Теперь остается только оправдываться и пытаться выдать провал за якобы хитроумную комбинацию, заранее задуманную на Баграмян 26.

Заключительная декларация саммита НАТО по решению конфликтов соответствует заявлениям Армении по Карабаху, совершенно неожиданно заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Примечательно, что в своих оправданиях представитель армянского МИДа постарался скромно обойти положение о поддержке территориальной целостности, сосредоточив все внимание на призывах к мирному урегулированию конфликтов. "НАТО заявляет об урегулировании конфликтов на основе Устава ООН и Хельсинкского акта - об этом говорит и Армения. Параграф декларации НАТО о решении конфликтов соответствует заявлениям Армении по Карабаху", - заверил Балаян.

Если Ереван является тайным поклонником принципа территориальной целостности, тогда, конечно, другое дело. Но ведь хорошо известно, что это государственное образование, слепленное из исторических территорий других народов, по определению не может быть и не является сторонником нерушимости границ, так как имеет виды на земли соседей. И Балаян лукавит, пытаясь спрятать неприятную для армян правду за патокой о Хельсинкском акте и уставе ООН.

Впрочем, в Армении все поняли правильно. И, как свидетельствуют публикации в СМИ и комментарии экспертов, гораздо больше общественность беспокоит тот факт, что Европа вежливо отказалась поднимать Армению за свой счет.

Тем не менее, поддерживать патриотический тонус в обществе необходимо. И власти делают это изо всех сил, увеличив дозу бравурности и суровой брутальности в своих заявлениях.

"В случае провокации со стороны Азербайджана Армения обеспечит общенациональную консолидацию и приложит все силы для защиты "Арцаха" и ответного удара противнику", - заявил в понедельник на своей любимой площадке - в Facebook - премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По утверждению Пашиняна, сегодня армянство консолидировано как никогда, и стоит ему, Пашиняну свистнуть, как армяне всего мира побросают свои дела и примчатся воевать с Азербайджаном. Уличный премьер просто убежден, что "любой армянин в любой точке мира должен быть готов оставить все и быть готовым встать на защиту нашей родины".

Задача у Пашиняна непростая. Заставить народ поверить в то, чего нет, требует большой изобретательности. Особенно когда члены команды допускают непростительные ляпы в таких болезненных вопросах, как, например, "героизм" армянского солдата в дни апрельских боев. Еще парочка таких ляпов, и общественность может заподозрить своего премьера и его команду в принадлежности к какой-то другой этнической группе.

На этот раз скандал разгорелся из-за пресс-секретаря первого вице-премьера Армении Карписа Пашояна, в прежней жизни - аналитика и противника, как он сам выражался, националистической шизофрении. В интервью CivilNet, говоря о "героях апрельской войны", в том числе о Роберте Абаджяне, он отметил: "Именем Роберта Абаджяна очень часто спекулируют. Оставим его в покое. Будучи совсем юным парнем, он даже не понимал, что происходит в тот момент".

Само собой, эти слова вызвали взрыв возмущения и истерику у патриотических масс, всевозможных ветеранов и "героев". Соцсети прокляли и распяли Пашояна за такое неуважительное отношение к несчастному юноше, жившему себе в России и по глупости ставшему пушечным мясом.

Нужно сказать, что Карпис Пашоян всегда отличался критическим отношением к ура-патриотизму и зашкаливающему национализму. Помнится, в ответ на волну истерики, охватившей Армению после известной передачи телеканала "Звезда", посвященной Гарегину Нжде, он осудил националистическую шизофрению. "Почти все погружены в националистическую дремоту, даже те, кто прикрывается неолиберализмом. В глубине души всякий либерал - жандарм, от фашизма его отделяют два шага, особенно в полуграмотных условиях Армении", - завил он газете "Грапарак", заметив, что "почти во всех живет маленькая дашнакская клетка, изнутри терзающая человеческий разум и душу".

В то время Пашоян был никем, простым аналитиком, и сказанное сошло ему с рук. Теперь же он посмел усомниться в "осознанном героизме" ликвидированного азербайджанскими солдатами боевика. Что просто непростительно для чиновника "народной" власти. И теперь его боссу, Николу Пашиняну приходится отдуваться и расписывать перед пользователями соцсетей, каким беспримерным светочем, лучом света в темном царстве является для него образ Абаджяна. Этот образ всегда находится в его мыслях, не было ни минуты, чтобы Роберт Абаджян не вставал у него перед глазами, в том числе в дни революции. И все в таком духе.

Одним словом, поводов для оправданий после брюссельского провала у новых властей Армении стало больше. И Пашиняну еще не раз придется мужественно хмурить брови или закатывать глаза в патриотическом экстазе на своих прямых эфирах в соцсетях.

Может быть, кто-то и поверит.

Зульфугар Ибрагимов