Тер-Петросян может образумить Пашиняна в вопросе Карабаха - ВЕРСИЯ

В Ереване, в правительственном особняке состоялась встреча премьер-министра РА Никола Пашиняна с первым президентом Армении, лидером Армянского национального конгресса (АНК) Левоном Тер-Петросяном, сообщают армянские СМИ.

На странице правительства Армении в соцсети Фейсбук отмечается, что первый президент высказал свои взгляды относительно путей преодоления ряда вызовов, стоящих перед Арменией. Обсуждались вопросы, связанные с внешней политикой и карабахским конфликтом.

Встреча состоялась по инициативе Левона Тер-Петросяна.

Подробности встречи не разглашаются и потому трудно судить, для чего первый президент попросил о встрече нового главу Армении. Возможно, Тер-Петросян, бывший некогда наставником и учителем Никола Пашиняна, хотел вразумить своего "недоучившегося" последователя. Ситуация вокруг Армении не так чудесна, как это пытаются представить новые власти страны. Тем более, она вовсе не в пользу Армении в карабахском вопросе, а неумолимо приближающаяся война может развалить страну, несмотря на весь запас патриотического угара, который уже начинает улетучиваться. А бредовая идея Пашиняна добиться вовлечения в переговоры сепаратистов Карабаха вообще сводит мирный процесс на нет, что чревато для Армении катастрофой.

Впрочем, возможно, речь шла вовсе не о мире.

Как бы там ни было, а стоит напомнить, что лидер АНК имеет отличную от большинства точку зрения на разрешение карабахского конфликта. За что и поплатился, лишившись президентского поста в конце 90-х. Очередной скандал вокруг его позиции по Карабаху разгорелся в декабре 2016 года, когда в его речи на съезде Армянского национального конгресса прозвучали призывы к миру.

По мнению первого президента, затягивание решения конфликта еще более ослабит Армению и Нагорный Карабах, а следующее решение будет еще хуже, чем то, что лежит сегодня на столе переговоров.

"Не извлекши уроки из горького опыта прошедших 18 лет, режим решил продолжать пресловутую политику вечного противостояния с Азербайджаном и Турцией, которая за этот короткий промежуток времени уже привела к большим экономическим, социальным, демографическим и морально-психологическим разрушениям в Армении и Карабахе. Это означает по меньшей мере еще 18 лет подвергаться этим разрушениям, пока от Армении и Карабаха ничего не останется, и проблема сама собой потеряет свою актуальность", - заявил в своей речи Тер-Петросян.

"Мы удостоимся многих изношенных ярлыков и уже в который раз будем привязаны к позорному столбу в подтверждение следующего парадоксального силлогизма, характеризующего оригинальность армянской политической мысли: a. Уступаешь часть, другую часть получаешь возможность сохранить. b. Ничего не уступаешь - теряешь все. c. Сохранившие часть провозглашаются предателями, потерявшие все называются героями", - сказал глава АНК.

На съезде своей партии первый президент Армении выдвинул лозунг "Мир, Примирение, Добрососедство", справедливо полагая, что только это может помочь выйти из удушливого состояния нации, для которой "единственным объектом радости и гордости сегодня является Генрих Мхитарян".

Если на встрече с Пашиняном говорилось об этом, то у нового премьера, возможно, будет шанс.

Зульфугар Ибрагимов