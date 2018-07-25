Армения нарывается на войну с Азербайджаном

За почти что три месяца пребывания у власти новый премьер Армении не сделал ничего путного. Беспорядочные коррупционные разоблачения с параллельно идущими назначениями на должности махровых коррупционеров - в этом своеобразие и пикантная деталь борьбы с коррупцией по-пашиняновски.

Критиковать нового премьера в Армении пока открыто не решаются, но цветистости в хвалебных одах значительно поубавилось. Потому как в реальности в жизни армянского народа ничего не изменилось, она не стала лучше. Данные новыми властями зрелища в виде скандалов и шумных разоблачений потеряли блеск и популярность, и теперь граждане все более замечают, что Пашинян не дал и не сможет дать народу того, что обычно прилагается к зрелищам - хлеба.

В этих условиях только карабахский вопрос может спасти "революционное" правительство от всплесков народного недовольства. Это действенное орудие усмирения масс, которым активно пользовались все поколения армянских правителей времен независимости.

Последние дни были отмечены множеством заявлений из Еревана на карабахскую тему, от угроз до откровенных глупостей. Министр обороны Давид Таноян заявил о лишении Баку "монополии на эскалацию", глава сепаратистских бандформирований Левон Мнацаканян пообещал ударить по Мингячевиру и парализовать Азербайджан. Неадекватной бравадой отметился ряд других "полководцев". И, что примечательно, - все это на фоне затишья на линии фронта, беспрецедентного, как признается сама армянская сторона.

В сентябре может состояться вторая встреча глав МИД Азербайджана и новой Армении. Что касается встречи в верхах, то по словам Эльмара Мамедъярова, Армения попросила время, чтобы ознакомиться с переговорным процессом. Однако это время она использует вовсе не для того, чтобы ознакомиться с ситуацией и сделать выводы, а для того, чтобы воспользоваться наступившей тишиной для громких заявлений.

"Азербайджан своими действиями и риторикой нарушает атмосферу и возможность мира, и мы будем адекватны ситуации", - заявил накануне на мероприятии в честь выпускников военных учебных заведений премьер Армении Никол Пашинян.

Он поторопился подчеркнуть, что его точка зрения в связи с участием в переговорах сепаратистов Карабаха ничуть не изменилась и он якобы не может вести их за них и может говорить только от имени Армении. После чего лицемерно прибавил, что они, мол, "готовы к переговорам и верны усилиям, направленным на разрешение вопроса мирным путем, здесь двух мнений быть не может".

Можно предположить, что Никол Пашинян на самом деле не понимает, что настойчивость в изменении формата переговоров ставит на них крест. Он не политик и человек достаточно недалекий. Но дело, скорее всего, не в этом, а в элементарной неготовности новых властей к субстантивным переговорам, их страх оказаться в жалком положении на глазах глядящих им в рот толп. В случае, если бы встреча Пашиняна с главой Азербайджана действительно состоялась, так бы оно и случилось. Именно поэтому, а не из соображений принципиальности армянский премьер выдвигает требования, которые никогда не будут выполнены. И он знает об их невыполнимости, продолжая тупо настаивать и принося в жертву единственную возможность для Армении выйти в люди.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Депутат Милли Меджлиса, член комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Расим Мусабеков:

"Если отбросить словесную шелуху, то Пашинян в сущности подтверждает собственную неготовность к субстантивным переговорам с Азербайджаном по мирному урегулированию конфликта. Как сообщил СМИ министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, армянская сторона попросила время для организации встречи на высшем уровне и пока готова к диалогу лишь на уровне глав МИД.

Что же касается военного давления и воинственной риторики, якобы исходящей от Азербайджана, то это опровергается так называемым "министром обороны НКР", который в недавнем интервью СМИ отметил беспрецедентное снижение случаев нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения сторон. Угрозы в настоящее время транслируют военные и политики Армении и переводить стрелки на Азербайджан, ожидать от нас какого-то изменения поведения для начала конструктивных переговоров - безосновательно.

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Так что бла-бла-бла Пашиняна рассчитано на внутреннюю аудиторию, и в мире нигде отклика не вызвало и не вызовет. Посредники хорошо знают кто и какую позицию занимает, какая сторона уклоняется от конструктивных переговоров, и если вследствие этого ситуация пойдет по нежелательному, но вполне ожидаемому военному сценарию, то их вопли и призывы к России и миру встать на их защиту, армянам не помогут. Тем более, когда министр обороны Армении публично угрожает при любом мало-мальском обострении на линии соприкосновения такими несимметричными действиями, что конфликт сразу же приобретет разрушительный характер. Никто армянам ни уклоняться от переговоров, ни спровоцировать широкомасштабные военные действия не позволит. Если же в своем безумии они решатся на авантюру, то расплата окажется быстрой и безжалостной".

В заключение заметим, что Никол Пашинян и его команда, по всей видимости, неправильно поняли Азербайджан, приняв добрую волю за нерешительность. Эта ошибка может дорого обойтись оккупантам. Хотя все могло бы быть по-другому. После смены власти в Армении для нее открылось окно возможности начать решать проблемы с соседями. Будь Пашинян и его окружение действительно поборниками лучшего будущего для армян, они бы, воспользовавшись управляемостью толпы и своим влиянием на нее, могли бы начать внедрять новую идеологию, свободную от ненависти, национального чванства и исторических иллюзий.

Это был шанс, но Пашинян его упустил. А вместе с ним упустила и Армения.

Зульфугар Ибрагимов