Два года назад, 4 июля 2017 года, в физулинском направлении линии соприкосновения произошла страшная трагедия. В результате обстрела подразделениями ВС Армении из минометов прифронтового села Алханлы, погиб двухлетний ребенок.

Имя маленькой Захры Гулиевой облетело весь мир и стало символом, кричащим о варварстве армянских оккупантов и необходимости скорейшего достижения мира.

Это была не первая атака армянских подразделений против мирного населения прифронтовой зоны. Атаки ВС Армении на гражданское население и гражданские объекты были прежде и продолжаются сегодня, что является нарушением международного гуманитарного права и прав человека, в том числе Женевских конвенций от 1949 года и дополнительного протокола I к ним.

Об этом два года назад говорил весь мир.

Прошло два года, в Армении сменилась власть, но, по большому счету, в карабахском вопросе ничего не изменилось. Не изменился деструктивный подход Еревана, и армянские провокации на линии соприкосновения продолжаются. Более того, нынешние власти даже не скрывают своих деяний, гордятся ими и награждают убийц за "карательные действия". Так, после серьезного обострения на линии соприкосновения, министр обороны Тоноян вручил высокую награду военнослужащему, убившему азербайджанского офицера. Нетрудно догадаться, что теперь каждый армянский снайпер будет стараться убить "своего" азербайджанца, чтобы получить подачку из рук министра обороны.

Интересно, что получили за свой "подвиг" убийцы Захры Гулиевой?

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян как раз в эти дни находится на оккупированных территориях Азербайджана. Очередную годовщину убийства двухлетней Захры он отметил примечательными заявлениями и лобызанием сепаратистов.

По традиции, заложенной еще карабахским кланом, новые власти Армении считают себя обязанными отчитываться перед сепаратистским режимом о каждом своем шаге в процессе урегулирования конфликта, успокаивать и заверять, что все идет исключительно в интересах армянской стороны. Пожалуй, пашиняновская команда делает это даже чаще, чем министры Саргсяна или Кочаряна. Режиму "ереванцев" необходимо продемонстрировать свою крайнюю лояльность к сепаратистам, чтобы в Карабахе знали, что после свержения карабахского клана в вопросе оккупации азербайджанских земель ничего не изменилось.

Этот вояж Мнацаканяна был связан с прошедшими 20 июня в Вашингтоне переговорами с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

Опустим романтические излияния насчет того, как "незаметно пролетели эти три часа" (речь о встрече с Бако Саакяном). Главное - это причина поездки, озвученная главой армянского МИДа. А именно - лишний раз продемонстрировать намерение вовлечь сепаратистов в процесс урегулирования и "укрепить у властей "страны" чувство собственности".

Последнее говорит о том, что сепаратисты пали духом и уже пакуют чемоданы. И в течение трех часов встречи с Саакяном Мнацаканян старался этот самый дух поднять. Если не удалось в этот раз, то у него будет еще достаточно возможностей, ведь стороны договорились о регулярных консультациях.

Что может обещать сепаратистам Ереван? По мнению большинства аналитиков, власти Армении решили сделать акцент на так называемых механизмах расследования инцидентов. Эти технические средства, которые Армения и ее лобби за рубежом уже не первый год пытаются навязать Азербайджану, чрезвычайно выгодны армянской стороне. Укрепление линии соприкосновения средствами наблюдения за режимом прекращения огня служит интересам Армении и ее оккупационных подразделений. Помимо обеспечения комфорта для армянской стороны, проведение разграничительных работ является шагом к легитимации оккупационного режима.

Азербайджан, разумеется, сделал все, чтобы эти армянские инициативы не вошли в повестку переговоров. Однако у Еревана нет больше никаких козырей, кроме этого.

"Душанбе должна стать Душанбе плюс, поскольку обстановка и напряженность продемонстрировали, что мы можем идти в полностью неправильном направлении. И в этом смысле, когда у нас есть жертвы и нарушения режима перемирия, естественно, подчеркивается важность таких функций, как, скажем, создание механизмов расследования инцидентов нарушений прекращения огня и усиление возможностей мониторинга этого. Прежде всего, для нас крайне важны именно эти содержательные инструменты, идея которых есть, и над которыми необходимо работать. Они направлены на одну важную цель - сохранение атмосферы, способствующей мирному процессу", - заявил Зограб Мнацаканян на днях журналистам.

Иными словами, армянский министр считает невозможным продолжение переговорного процесса, пока не будут выполнены выгодные армянам условия, то есть пока на линии соприкосновения не появятся пресловутые механизмы расследования. Не приходится сомневаться, что напряженность на карабахском фронте с человеческими потерями, разразившаяся накануне вашингтонской встречи, была далеко не случайной и выполняла роль весомого аргумента в пользу позиции Армении.

В свою очередь, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, отвечая на вопросы АзерТадж, отметил, что провокации на линии фронта наносят ущерб ведению переговоров по урегулированию конфликта, но он не согласен с мыслью о том, что невозможно продолжать обсуждения в условиях роста напряженности.

"В данной связи хотел бы напомнить, что будь то Мадридские принципы, их обновленный вариант, Казанский документ или документ, именуемый "планом Лаврова", в процессе ведения переговоров на основе всех этих предложений на линии фронта отнюдь не царило спокойствие. Но мы продолжали эти переговоры, работу над этими документами и в периоды напряженности. То есть искусственно привязывать эти два параметра друг к другу - неверно. Основное, вновь повторяю, - это демонстрация политической воли. Не нужно превращать переговоры в заложника ситуации в прифронтовой зоне", - подчеркнул глава МИД Азербайджана.

Именно этим и занимается Ереван - ищет поводы уклониться от переговоров. Однако сторона, реально заинтересованная в мирном урегулировании конфликта, не должна искать отговорок и поводов тормозить переговорный процесс, как это делает Армения. Вначале это было участие в переговорах сепаратистов Карабаха. Когда инициатива не нашла поддержки, появилась идея затормозить процесс до внедрения пресловутых механизмов расследования.

Какие идеи для саботирования мирных переговоров еще имеются в арсенале армянского агитпропа? Думается, новости по этому поводу не заставят себя ждать.

Зульфугар Ибрагимов