https://news.day.az/politics/1145356.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии рыборазводного комплекса «Нерекенд» в Пираллахинском районе 7 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии рыборазводного комплекса «Нерекенд» в Пираллахинском районе.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии рыборазводного комплекса «Нерекенд» в Пираллахинском районе
7 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии рыборазводного комплекса "Нерекенд" в Пираллахинском районе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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