После неудачного митинга в оккупированном Карабахе, который Никол Пашинян планировал превратить в общеармянский момент истины, но который таковым не стал, премьер-министр Армении нашел другую точку приложения для своих могучих сил.

Во время прямого эфира на своей странице в Facebook он пригласил всех армян 22 сентября на встречу в "самом армянском городе" - Лос-Анжелесе, который, по его словам, в ходе апрельского переворота "был одним из главных центров поддержки".

Дело в том, что 17 сентября начинает работу очередная сессия Генассамблеи ООН. В прошлом году Пашинян тоже участвовал в сессии и даже выступил на ней, показав всю свою недалекость и некомпетентность как политика. Никол был уверен, что его будут встречать как самого дорогого гостя, а главы держав будут жать руки и почтительно склонять перед ним головы. Но его присутствия практически не заметили, и если бы не скандальные заявления по карабахскому урегулированию, его речь на сессии осталась бы так же незамеченной.

Пашинян также рассчитывал на ажиотаж среди диаспоры, однако и она разочаровала.

"Я давно хотел встретиться с нашими соотечественниками, проживающими в Лос-Анджелесе, в самом армянском городе. В прошлом году устроить эту встречу, когда я был в Нью-Йорке, не получилось из-за графика и других обстоятельств. Думаю, мы устроим мощное и теплое армянское собрание в городе, который многие по праву называют столицей диаспоры", - отметил премьер в прямом эфире в соцсети.

Пашинян надеется, что в Штатах будет обсуждена та же повестка, о которой он говорил недавно в оккупированном Карабахе. То есть американским армянам он будет рассказывать о "миацуме" и 5-миллионной Армении. В прошлый раз встреча не удалась, и теперь Никол рассчитывает взять реванш.

Вопрос только в том, в какой форме Никол планирует устроить свое "мощное и теплое армянское собрание". Конечно, он хотел бы собрать публику где-нибудь на бульваре Сансэт, но Лос-Анджелес хоть и считается столицей армянской диаспоры, это все-таки не Армения. И открытое озвучивание армянским премьером политических лозунгов против Азербайджана на митинге стало бы серьезным нарушением американских законов.

Так что мегафон Николу лучше оставить дома.

Зульфугар Ибрагимов