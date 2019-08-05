Много чего можно было ожидать от сегодняшнего выступления "народного" премьера Армении Никола Пашиняна на оккупированных территориях Азербайджана, но такой клоунады точно не ожидал никто.

Созывая людей на митинг в Ханкенди, армянский премьер обещал говорить о вызовах и угрозах, приглашал к разговору о будущем. Кто же мог подумать, что "будущее" следует понимать буквально?

Оказывается, правительство Армении, отложив в сторону сегодняшние проблемы Армении, взялось за разработку мегазадач на 2050 год. Если верить Пашиняну, уже существует рабочий вариант поставленных целей. О боже...

Собравшиеся на площади кое-как припудренного Ханкенди наверняка были потрясены масштабом поставленных задач - довести население Армении до 5 миллионов, искоренить безработицу, в 15 раз повысить ВВП, в 7 раз - зарплаты. Армянскую армию по боеспособности Пашинян планирует включить в первую мировую двадцатку, а сборную по футболу сделать чемпионом, как повезет, Европы или мира.

И так далее.

Грандиозных планов у Никола множество. Если бы речь шла о каком-то состоявшемся государстве, к ним можно было бы отнестись всерьез. Но речь об Армении. В своем нынешнем состоянии и в той геополитической ситуации, которая вопреки делавшимся тридцать лет назад в Ереване прогнозам сложилась не в пользу страны-оккупанта, Армения не имеет никакого будущего дальше пары лет, и то с натяжкой.

Между прочим, ООН недавно опубликовала демографический доклад, где прогнозирует к 2050 году по сравнению с 2018 годом сокращение населения Армении на 136 тыс. человек. Это так, к слову.

Тридцать лет назад, начиная карабахскую вакханалию, армянские националисты так же выступали на митингах в Ханкенди и Ереване и тоже делали повышенно оптимистичные прогнозы. Наверняка для них стало бы большим сюрпризом, узнай они тогда, что через четверть века после "победы" Армения превратилась в страну-изгоя, нищее государство с увядающей демографией, изолированное от региона и мира, увязшее в зависимости от сильного опекуна. Планы были совсем другими. И, конечно, настоящим ударом стало бы для них известие, что результаты их "победы" так и не признал мир. И что единственным достижением оккупантов в 2019 году станет безнаказанная (пока что) возможность для премьера Армении, приехав на всеармянские игрища, заявить: "Уверен, многие из вас спрашивают, а почему про Карабах ничего не сказано? Ответ ясен: потому что Карабах - это Армения, и точка".

Учитывая недальновидность и некомпетентность армянского премьера, трудно сказать, понял ли он сам, что этим заявлением поставил жирный крест на главном своем аргументе в саботаже переговорного процесса. Отныне он не сможет утверждать, что не имеет права говорить от имени "карабахского народа", что Армения это что-то одно, а Карабах - что-то другое. Ведь он ясно дал понять, что идея "независимости" оккупированных территорий ушла в историю. И сказанное им после этого о том, что "любое решение может считаться приемлемым только в случае получения одобрения народов Армении и Карабаха", уже не имеет смысла.

Кстати, озвученный им лозунг ранее сослужил армянам плохую службу. Находясь с визитом в Иране, Пашинян сделал селфи с представителями диаспоры на фоте плаката "Карабах - это Армения, и точка", после чего у иранских армян начались проблемы с местными спецслужбами.

Отметим, что помимо мегазадач, политический и аналитический гений Никола Пашиняна породил также "шесть всеармянских консенсусов", один забавнее другого. Но на шестом все же остановимся ненадолго.

"Целью переговорного процесса по урегулированию карабахского вопроса должна стать защита достижений карабахского народно-освободительного движения, направленная на обеспечение безопасности и суверенитета карабахского народа", - заявил армянский премьер на оккупированных территориях.

Как видим, пребывая в состоянии митинговой эйфории и думая лишь о спасении своей власти и рейтинга, а не о реальном будущем Армении, трус и популист Пашинян фактически открытым текстом отказался от мира. Своим заявлением он сделал дальнейшие мирные переговоры по урегулированию карабахского конфликта невозможными. Ведь он не может не знать, что "защита достижений карабахского народно-освободительного движения" никогда не была и не будет целью переговоров. Независимость самопровозглашенного образования или признание азербайджанской стороной результатов армянской оккупации никогда не обсуждались и обсуждаться не будут.

Отказ Армении от переговоров означает войну. Чем она завершится для оккупационной армии? Спрогнозировать не трудно - полным разгромом. Ведь до 2050 года далеко и вооруженные силы Армении еще не вошли по боеспособности, как мечтает Никол, в первую двадцатку армий мира.

Зульфугар Ибрагимов