На будущей неделе, 6 августа, в оккупированном Арменией Карабахе открываются панармянские игры. Эта своеобразная армянская "олимпиада" пройдет в седьмой раз и впервые - на оккупированных территориях Азербайджана.

Решение о проведении игр на оккупированных территориях Азербайджана было принято еще до прихода к власти Никола Пашиняна, но ему эта провокационная идея очень пригодилась с точки зрения поддержки имиджа и популярности среди армян. С популярностью у премьер-министра Армении в последние полгода очень туго. Согласно соцопросам, рейтинг "народного" премьера опустился ниже сорока процентов, что на самом деле - катастрофа, если вспомнить почти стопроцентную поддержку новой власти со стороны армянского общества.

Пашинян не только объявил Ханкенди столицей очередных панармянских игр, но и собрался заставить события вертеться вокруг себя любимого. Это очень удобный повод покрасоваться перед армянами и, взойдя на трибуну, увидеть перед собой влюбленную толпу.

В пятницу Никол сделал в своем Facebook запись, сообщив о намерении выступить 5 августа на площади "Возрождения" в Ханкенди.

"Считаю, что это хороший повод немного расширить повестку и поговорить о национальных вызовах, об исключительном времени национального единства, о правильном и эффективном использовании созданных возможностей", - написал Пашинян, обещая обратиться к "отдельным вопросам армянской, карабахской и диаспоральной повестки". Главная цель неуместного шала армянского премьера - "констатация всенародного единства".

Конечно, Карабах находится под оккупацией Армении и не подотчетен международному праву. Поэтому руководство Армении вольно безнаказанно распоряжаться оккупированными территориями как вздумается, в том числе устраивать пиар-шоу. А предстоящее помпезно анонсированное выступление будет служить именно целям пиара и подпитки увядающей популярности Никола Пашиняна. В Ереване никто больше не хочет его слушать, а душа требует мегафона и толпы. Панармянские игры - уникальная возможность вернуться в апрель 2018 года и вновь протестировать гамму разнообразных способов, пардон, самоудовлетворения.

Однако Пашинян, как всегда, не учитывает реалий, да и собственных, делавшихся ранее заявлений. Наверное, такова особенность памяти "народного" премьера. Бог с ней, с оккупацией, бог с ним, с международным правом. Можно при желании послать подальше и провокационность намерения главы Армении. Но как быть с его собственными высказываниями о том, что Армения, дескать, не имеет никакого отношения к Карабаху, что это, мол, отдельное "государство" со своими "атрибутами государственности" и все такое? Объявляя местом встречи с поклонниками центральную площадь Ханкенди, Никол Пашинян ставит крест на всех своих прежних излияниях, открыто демонстрируя, кто является "хозяином" в оккупированном Карабахе и, соответственно, оккупантом. Кроме того, он открыто демонстрирует, что отказывается от переговоров и намерен и дальше саботировать мирный процесс.

Якобы не имея права говорить от имени "карабахского народа" на переговорах по урегулированию конфликта, Пашинян устраивает в Карабахе же всеармянский митинг? Если он считает себя вправе обсуждать с толпой на оккупированных территориях "национальные вызовы" в качестве лидера всея армянства, то он тем более вправе и не просто вправе, но обязан отвечать за оккупацию азербайджанского Карабаха. Он обязан участвовать в переговорах и без сепаратистской свиты, не имеющей никакого права голоса.

Ну, а что касается того, о чем будет говориться на пиар-шоу Никола 5 августа... Это будет все тот же набор цветистых фраз о несостоявшейся "второй революции", ужаснувшей Европу судебной реформе, сомнительной статистике экономического "роста", единстве Армении и "Арцаха" и прочих бессмысленных вещах. И, конечно же, те, кто придет поглазеть на бородатого дяденьку из Еревана, услышат коронные обещания про "ни пяди земли" и "принуждение" Азербайджана к миру.

Одним словом, это будут фразы, которыми он разбрасывается направо и налево, но которые в Армении уже вызывают только раздражение.

Зульфугар Ибрагимов