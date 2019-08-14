В Нахчыване устроили внезапные проверки боеготовности армии - ФОТО - ВИДЕО
В Азербайджане проведена внезапная проверка артиллерийских и минометных подразделений первого эшелона Отдельной общевойсковой армии. Как передает Day.Az, об этом сообщили в среду Trend в министерстве обороны.
Согласно информации, подразделения, поднятые по сигналу тревоги, вышли в районы дислокации огневых позиций и командно-наблюдательные пункты и были приведены в состояние боевой готовности.
Из районов огневых позиций были выполнены стрельбы по плановым и внеплановым целям. Затем артиллерийские и минометные подразделения, передислоцировавшись в резервные районы огневых позиций и командно-наблюдательные пункты, уничтожили новые обнаруженные цели.
Во время внезапной проверки основное внимание было уделено выполнению подразделениями боевых задач, исполнению функциональных задач личным составом и усовершенствованию профессиональных практических навыков.
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