Зограб Мнацаканян, в очередной раз повторяя абсурдное высказывание Никола Пашиняна, сделанное им в городе Ханкенди оккупированного Арменией Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, на самом деле ставит себя в весьма незавидное положение перед мировым сообществом и в первую очередь перед странами-сопредседателями МГ ОБСЕ. Ведь подобная безответственная риторика не только полностью противоречит как международному праву, так и позиции международных посредников, но и может свести на нет все усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта.

Об этом сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя выступление министра иностранных дел Армении, который процитировал заявление премьер-министра страны о якобы "принадлежности" Нагорного Карабаха Армении, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства, передает Day.Az.

"Подобное обнажение истинного лица и сбрасывание масок армянской стороной, вскрывающее её однозначно аннексионистские намерения относительно оккупированных территорий Азербайджана, служит серьезным поводом для привлечения внимания международных институтов к официальной позиции правительства Армении, направленной на срыв переговорного процесса. МИД Азербайджана уже обратился с письмами на имя генеральных секретарей ООН и ОБСЕ, а также министров иностранных дел стран-сопредседателей МГ ОБСЕ и всех остальных её членов, в которых обстоятельно изложил опасность складывающейся ситуации, порождаемой заявлениями Пашиняна", - сказала Абдуллаева.

По ее словам, Азербайджан рассматривает заявление армянского премьера, как попытку дальнейшего обострения ситуации.

"Азербайджанская сторона, напоминая о тяжелейших последствиях неурегулированности армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и оккупации Арменией международно-признанных территорий Азербайджана, рассматривает последние заявления премьер-министра Армении как переход "красной черты", за которой лежит еще большее обострение ситуации. Мы настоятельно рекомендуем армянской стороне внимательно ознакомиться с решением СМИД СБСЕ от 24 марта 1992 года, а также мандатом сопредседателей МГ ОБСЕ, в котором четко указаны меры по достижению мирного урегулирования конфликта. Мирное урегулирование конфликта не должно основываться на признании результатов вооруженной агрессии, а напротив - исходить из Устава ООН, положений Хельсинкского Заключительного акта, решений СБ ООН и ОБСЕ", - сказала глава пресс-службы МИД, упомянув в заключение восточную мудрость: "сколько не говори халва, во рту слаще не станет".