https://news.day.az/politics/1147829.html Президент Ильхам Алиев присвоил генеральские звания ряду офицеров ГПС
Президент Ильхам Алиев присвоил генеральские звания ряду офицеров ГПС
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение "О присвоении военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана высших воинских званий".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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