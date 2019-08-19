Вышла из печати книга академика Рамиза Мехтиева "Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт: истоки проблемы и перспективы урегулирования"

Проводимая Азербайджаном в годы независимости сбалансированная внешняя политика, прагматичное использование нефтегазовых ресурсов, социально-ориентированная внутренняя политика превратили его в современное стабильное государство, пользующееся заслуженным уважением во всем мире. Однако доставшийся в наследство от бывшего Советского Союза армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, урегулирование которого является важнейшим приоритетом внешней политики Азербайджанского государства, все еще ждет своего окончательного и справедливого решения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, эти мысли отражены в вышедшей только что из печати на азербайджанском и русском языках книге руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики, академика Рамиза Мехтиева "Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт: истоки проблемы и перспективы урегулирования".

Ценное издание, опирающееся на авторитетные исторические источники

Академик Рамиз Мехтиев, проникая в своем новом произведении в корни армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, на основе самых авторитетных источников, системно и поэтапно анализирует, с чего начинались события. По мнению ученого, чтобы постичь сущность истоков, причины конфликта и нынешнюю конъюнктуру, необходимо рассматривать его в первую очередь в контексте переселенческой политики Российской империи и советской власти на Южном Кавказе.

В научном труде в логической последовательности доводятся до внимания поход Петра I на Кавказ, присоединение прикаспийского побережья к России, русско-иранские войны в XIX веке, Туркманчайский договор и первая волна переселений армян на исконно азербайджанские земли - территории бывших Карабахского, Нахчыванского и Иреванского ханств, а также вторая волна переселения армян после Адрианопольского мирного договора между Россией и Османской империей. Все это автор представляет на основе источников того времени, когда происходили данные события, в том числе "Записок о переселении армян из Персии в наши области" (1828) посла России в Иране Александра Грибоедова, "Описания переселения армян аддербиджанских в пределы России с кратким предварительным изложением исторических времен Армении" (1831) Сергея Глинки, Актов Кавказской археографической комиссии (1878) и др.

Например, из приведенных в книге записок Николая Шаврова, относящихся к 1911 году, становится ясным, что из живших в то время в Закавказье 1 миллиона 300 тысяч армян свыше одного миллиона не являлись коренным населением, а были переселены Россией. Эти и другие источники подтверждают, что за счет этих переселений в регионе процентное соотношение армян по отношению к местному мусульманскому населению было искусственно изменено. Обобщая неопровержимые факты, академик пишет: "Усилия монофизитной армянской церкви по созданию национального государства совпадали с колониальными интересами Российской империи: Россия оказывала помощь переселению армян из Ирана и Турции на Южный Кавказ и созданию в дальнейшем там отдельной армянской области, граничащей с Турцией и Ираном, а, в свою очередь, на армян возлагалась обязанность стать преданными союзниками царской России в регионе, т.е. ее форпостом".

Обосновывая то, что советская Россия продолжала проармянскую политику царской России, академик в качестве примера приводит искусственное образование Нагорно-Карабахской автономной области, а также включение в состав Армении Зангезура, Гейчи и других исконно азербайджанских земель, превращение Нахчывана в анклав. Автор также доводит до внимания опасения советского государства, связанные с Турцией, целенаправленную деятельность проармянских кругов в Москве: "Не секрет, что традиционно идеологи армянского шовинизма высказывали открытые претензии к Турции и Азербайджану, рассматривая Восточную Анатолию, Нахчыван, Карабах и Зангезур в качестве областей некогда "великой Армении", простирающейся от моря до моря. При советской власти армяне получили возможность присоединить к себе территорию Зангезура и добиться автономии для армян Карабаха, заложив тем самым основу для дальнейшего отторжения Нагорного Карабаха от Азербайджана".

Одним из моментов, который подчеркивает академик Рамиз Мехтиев, является политика, направленная на изменение этнического состава на территории, куда были переселены армяне. В книгу включены факты массовой депортации азербайджанцев из Армянской ССР в 1948-1953 годах, репатриация армян в 1946-1949 годах. Видный ученый приходит к такому выводу, что переселенческая политика, осуществляемая царской Россией и советской властью на протяжении двух веков, привела к существенному изменению демографического ландшафта региона. Завершающим аккордом этого процесса стало изгнание в 1988-1993 годах азербайджанцев из Армении, Нагорного Карабаха и семи оккупированных районов Азербайджана. Следовательно, армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт прежде всего необходимо рассматривать как логический результат и очередной этап политики депортации, насильственного изгнания и геноцида, осуществляемой против этнических азербайджанцев.

Касаясь событий, произошедших в 80-х годах прошлого века, автор пишет, что отстранением от власти одного из высших руководителей СССР Гейдара Алиева в тот период была создана благоприятная политическая почва для осуществления вывода Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) из состава Азербайджана и интеграции ее в Армению ультранационалистическими кругами Армении и их покровителями в Кремле и зарубежных странах. Тогдашнее руководство СССР во главе с Михаилом Горбачевым избрало путь покровительства сепаратистским устремлениям националистов, что еще больше обострило ситуацию, и именно в этом контексте следует подходить к провокации, совершенной в городе Сумгайыт в феврале 1988 года.

Академик с сожалением отмечает, что в начале этих трагических событий в Нагорном Карабахе оккупации территорий Азербайджана также способствовали отсутствие твердой позиции, безответственность и непрофессионализм тогдашних азербайджанских руководителей-коммунистов и лидеров Народного фронта.

Армяно-азербайджанская нагорно-карабахская проблема в контексте межгосударственного конфликта

Автор, соглашающийся с мнением о том, что конфликт впоследствии стал одним из катализаторов распада СССР, исследуя проблему и в контексте межгосударственного конфликта, пишет: "Он (конфликт) превратился не только в международную проблему и точку столкновения различных региональных и мировых акторов и их интересов, но и стал механизмом воздействия и давления на противоборствующие стороны".

В книге рассматриваются международные документы, являющиеся правовой основой урегулирования проблемы и сегодня сохраняющие свою правовую силу. К примеру, после распада СССР международные границы Азербайджана (как и границы других союзных республик) были признаны международным сообществом на основе принципа uti possidetis juris, то есть, в рамках его бывших административных границ, существующих на момент получения им независимости. Это положение нашло отражение и в Соглашении о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года. Соглашение было подтверждено протоколом, подписанным 21 декабря в Алма-Ате одиннадцатью бывшими союзными республиками, включая Азербайджан и Армению. В качестве примера автор напоминает о решениях и резолюциях ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и ООН, поддерживающих территориальную целостность Азербайджана.

Наряду с этим, в труде доводится до внимания и успешная внешняя политика Азербайджана после возвращения к власти великого лидера Гейдара Алиева, в том числе прогресс в урегулировании конфликта, достигнутый на Будапештском и Лиссабонском саммитах ОБСЕ. В то же время двойные стандарты западных государств показываются как факторы, препятствующие решению проблемы, что обосновано конкретными фактами.

Армения, упустив возможности, проиграла мир

Размышляя о перспективах урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, автор приводит новые примеры негативного влияния нерешенности проблемы на Армению. К примеру, тезисы из статьи "Война или мир: время призадуматься" бывшего президента Левона Тер-Петросяна и сегодня сохраняют актуальность. Или в проведенном в начале этого года берлинским штабом консалтинговой компании BE Berlin Economics GmbH исследовании под названием "Экономическое влияние урегулирования нагорно-карабахского конфликта на Армению и Азербайджан" указываются выгоды мира для соседнего государства.

Отмечая также, что вопрос о международном признании в политическом контексте так называемого "второго армянского государства" в практической плоскости никогда не ставился, академик Рамиз Мехтиев подчеркивает, что попытка премьер-министра Армении Н.Пашиняна в одностороннем порядке изменить формат переговоров была отвергнута международными посредниками, и формат встречи руководителей двух государств 29 марта в Вене не изменился. Автор также напоминает мысль, высказанную Президентом Ильхамом Алиевым в интервью агентству ТАСС после встречи: "Формат переговоров остался неизменным. Переговоры ведутся между Арменией и Азербайджаном, как это уже было многие годы".

Академик пишет: "Все эти годы армянское общество жило надеждой на скорое закрепление в дипломатической сфере "победы", одержанной на поле боя. Однако в руководстве этой страны так и не поняли, что, совершив против соседнего государства агрессию, оккупировав его территорию, проведя этнические чистки, варварски разрушив до основания города и села, Армения в действительности не победила, а проиграла! Она проиграла мир, упустив столько возможностей. Чтобы понять это, достаточно сравнить сегодняшний Азербайджан с Арменией, оценить разрыв в социально-экономическом развитии, который с годами будет еще больше увеличиваться".

В труде со ссылкой на многочисленные источники, в том числе книгу "Нарко-Карабах" британца Гарольда Кейна, раскрывается преступная сущность оккупационного режима, созданного Арменией в Нагорном Карабахе.

Цитируя хорошо знакомое многим высказывание американского теолога Джеймса Фримана Кларка (1810-1888) о том, что "политик - это человек, который думает о следующих выборах, тогда как государственный деятель думает о следующем поколении", академик Рамиз Мехтиев подчеркивает, что до справедливого урегулирования конфликта в социально-экономической жизни Армении коренных изменений не произойдет.

Новая книга академика Рамиза Мехтиева создает четкое и целостное представление об источниках армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и перспективах его урегулирования. Этот труд, имеющий большое значение с точки зрения доведения до общественности, в частности русскоязычных читателей, сути проблемы, является также важным источником для политологических и политических исследований.