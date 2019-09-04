Коалиция против насилия над женщинами не раз заявляла о существующей в медиапространстве гендерной дискриминации и насилии. И хотя в последнее время проблема насилия над женщинами стала одной из самых обсуждаемых на общественном поле, в СМИ продолжает появляться реклама, сериалы и фотографии с явно дискриминационными сценами, полными насилия, передает Day.Az со ссылкой на Epress.am.

Последним таким примером стал заполонивший в эти дни сеть кадр из сериала "Рожденные без адреса" телеканала "Армения": мужчина пытается ножницами отрезать женщине ухо. И хотя после поднявшегося шума телекомпания удалила видео со своего канала на Youtube, считать вопрос решенным нельзя. Множество сериалов продолжают воспроизводить опасные стереотипы и насилие, преподнося обществу модели поведения.

Существует множество исследований, свидетельствующих о том, что отраженные в медиа и особенно в сериалах дискриминация и насилие над женщинами оказывают непосредственное влияние на возгорание в общественной жизни очагов насилия, на их количество и степень жестокости. В частности, в европейских странах, в которых есть контроль над сценами насилия в медиа, количество случаев насилия в обществе сократилось. И наоборот: параллельно росту сцен насилия в сериалах увеличилось количество реальных случаев. Это наблюдается и в армянской действительности.