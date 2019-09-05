В июне этого года в ПАСЕ прошло голосование по вопросу возвращения России в организацию. Армянская делегация проголосовала очень странно: руководитель делегации Рубен Рубинян проголосовал против резолюции, Ованнес Игитян от правящей партии Армении не принял участия в голосовании вообще. Резолюцию поддержали оппозиционные депутаты Наира Зограбян ("Процветающая Армения") и Эдмон Марукян ("Светлая Армения"). Рубинян впоследствии в панике постарался оправдать свое голосование против Москвы техническими причинами, Игитян же тоже не смог объяснить, почему не нажал нужную кнопочку.

Хотя российская сторона никак не отреагировал на такое поведение форпоста, в Ереване это молчание восприняли с большим страхом, чем десяток заявлений.

Газета "Паст" пишет со ссылкой на свои источники, что Ованнес Игитян будет исключен из делегации Армении в ПАСЕ, так как поведение армянских депутатов в ПАСЕ, мягко говоря, не очень понравилось российской стороне.

"Нам стали известны новые подробности в связи с этим. В частности, очевидно, что Ованнес Игитян проявляет в последнее время довольно большую активность и не упускает повода, чтобы прокомментировать и выразить свое мнение о том или ином событии. Однако, как передает наш источник, все это вряд ли поможет ему, поскольку власти приняли политическое решение о том, что Ованнес Игитян тем не менее, будет исключен из состава армянской делегации в ПАСЕ", - пишет газета.

Султан Керим