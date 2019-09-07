Никол Пашинян продолжает "прения" на тему Амулсарского рудника то с правительством, то с экспертами, то с народом. Позиция же самого премьера по этому критическому вопросу остается неясной.

По мнению армянских аналитиков, сложившаяся ситуация еще раз убеждает в недееспособности премьер-министра Пашиняна, который явно не представляет, как разрулить проблему и хочет сбросить ответственность либо на зарубежных аудиторов, либо на народ.

"Представьте ситуацию, когда родные тяжело больного отводят его к врачу и сталкиваются со следующей ситуацией. Врач не переходит непосредственно к делу, начиная обсуждать с далекими от медицины родными больного вопрос того, что правильнее - лечение терапевтическим методом или посредством хирургического вмешательства. Да и вообще, правильнее лечить или нет. Затем начинает обсуждать вопрос с другими больными и выходит на улицу, чтобы спросить у "народа" мнение относительно лечения. Нетрудно представить, какой будет реакция родных пациентов и состояние самого больного при встрече с подобным врачом. По части Амулсара подзащитный держит себя подобно описанному выше и прислушивающемуся к мнению "народа" врачу. Это не государственное управление. Это - сапожничество", - написал на своей странице в Facebook директор исследовательского института "Политэкономия" Андраник Теванян.

Султан Керим