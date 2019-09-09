Завершился визит докладчика ПАСЕ в Азербайджан
Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Торилд Сунна Эварсдоттир (Исландия) завершила свой трехдневный визит в Азербайджан, передает Trend со ссылкой на сообщение ПАСЕ.
"Я хотела бы поблагодарить власти Азербайджана за организацию официальных встреч и общее содействие моему визиту", - сказала Эварсдоттир, слова которой приводятся в сообщении, передает Day.Az.
Докладчик сказала, что она была воодушевлена конструктивным отношением, а также готовностью всех тех, с кем она встречалась, обсуждать щепетильные вопросы.
Как сообщается, Эварсдоттир посетила места заключения, а также встретилась с рядом активистов гражданского общества, журналистами, юристами и представителями НПО, а также местного дипломатического сообщества.
"Этот интенсивный визит дал мне прочную основу для моего доклада, который проанализирует текущую ситуацию и даст рекомендации для дальнейшего прогресса", - сказала докладчик, добавив, что она надеется представить свой доклад соответствующему комитету Ассамблеи к концу этого года.
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