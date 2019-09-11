Члены команды Никола Паиняна начинают бежать с тонущего корабля.

Депутат парламента Армении Эдгар Аракелян представил заявление об отказе от мандата, поскольку почувствовал, что в дальнейшем будет много поводов для раскаяния, пишет Aysor.am

"Есть процесс, и ты видишь себя в разных ситуациях в этом процессе и понимаешь, что все это ведет куда-то, где есть много поводов, чтобы пожалеть, что не принял это решение раньше. Например, я не могу легко относиться к вопросам, которые тяжело переносил до того, как стать депутатом. Не можешь относиться с цинизмом и говорить, ладно, все пройдет", - заявил журналистам Аракелян.

Аракелян отметил, что политическая команда принимает решения, и периодически могут возникать разногласия, а он не хочет постоянно иметь разногласия, поскольку последствия этого, мягко говоря, бывают не положительными.

"Постоянно нужно нести ответственность за решения, с которыми ты не согласен... Если это происходит в течение длительного периода, приводит к душевным переживаниям. Я не преувеличиваю. У меня были очень тяжелые переживания. Я не могу легко смотреть на все", - сказал Эдгар Аракелян.

Когда он брал мандат, был уверен, что сможет выполнить ту миссию, для которой приходит в парламент, сказал Аракелян, признав, что да, по большому счету, это побег.

Отметим, что информация о намерении Аракеляна сдать мандат появилась одновременно с положительной оценкой международной аудиторской компании по Амулсарскому месторождению и слов Пашинняна о том, что у властей нет правовых оснований не разрешать работу на руднике. Эти заявления премьера только усилили напряженность, после чего Пашиняну был дан срок до 20 сентября закрыть рудник. В противном случае экологи и общественность грозят акциями гражданского неповиновения.

Не удивительно, что депутат от правящего большинства не хочет за все это отвечать.

Зульфугар Ибрагимов