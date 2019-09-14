"Я уверен, что экономический рост в будущем году останется таким же, более того, будет ниже, поскольку в этом году мы имели токсичный экономический рост".

Об этом заявил в эфире передачи "Перед зеркалом" бывший премьер-министр Армении Грант Багратян.

Поясняя свою мысль, Багратян отметил, что в конце года рост составит 4.5-5%, но более чем 2% этого роста составляют два фактора: один - это услуги, игры, развлечения, которые по итогам года вырастут на 25-30 % и которые стали четвертой отраслью экономики, значительно обогнав образование, здравоохранения и т.д..

"И наконец, продажа автомобилей. Почему я назвал их токсичными, - поскольку в 2020 году их не будет. Да, гордиться нечем. Мы можем сказать, что есть легкий сдвиг в промышленности, в перерабатывающей промышленности мы увидим легкий положительный сдвиг, но этот сдвиг в 3 раза меньше того токсичного роста, который мы имеем", - цитирует Aysor.am.

Он добавил, что при проверке ряда представленных показателей становится очевидной их раздутость.

"По сравнению с прошлым годом наш грузооборот составляет 44%, а внутригосударственные перевозки - 22%. Раздуты даже эти низкие макроэкономические цифры. А как можно показывать экономический рост, когда грузоперевозки сократились в 3-4 раза? За 7 месяцев показан 4.1% рост в строительстве, а роста цемента у нас нет. Неужели весь рост получен за счет экономии цемента?" - отметил Грант Багратян.

Напомним, что на днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о фантастическом росте экономики страны и двузначном всплеске инвестиционной активности. Однако даже официальная статистика не согласна с главой правительства.

Султан Керим