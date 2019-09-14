14 сентября Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева в рамках поездки в Шамаху ознакомилась с условиями, созданными в доме, построенном Фондом Гейдара Алиева на месте оказавшегося в аварийном состоянии в результате землетрясения дома Хиджран Исмайловой, проживающей по адресу улица Ширваншаха Ибрагима, 26.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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