https://news.day.az/politics/1156264.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в доме, построенном на месте дома, пострадавшего в результате землетрясения в Шамахе - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в доме, построенном на месте дома, пострадавшего в результате землетрясения в Шамахе - ФОТО
14 сентября Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева в рамках поездки в Шамаху ознакомилась с условиями, созданными в доме, построенном Фондом Гейдара Алиева на месте оказавшегося в аварийном состоянии в результате землетрясения дома Хиджран Исмайловой, проживающей по адресу улица Ширваншаха Ибрагима, 26.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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