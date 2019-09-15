https://news.day.az/politics/1156415.html Вице-президент Турции прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
Вице-президент Турции прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
15 сентября вице-президент Турции Фуат Октай прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.
Вице-президента Турции Фуата Октая в аэропорту встречали вице-премьер Азербайджана Али Гасанов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.
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