Депутат Милли Меджлиса (парламента) Афлатун Амашев 17 сентября отправится в Гиресун (Турция) для участия в 53-м заседании Комитета по вопросам экономики, торговли, технологий и экологии Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС), сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Во время заседания пройдут обсуждения на тему "Заключение льготных торговых соглашений об устранении двойного налогообложения между странами-членами ОЧЭС".

На мероприятии будет предоставлена информация о текущей деятельности организации, определены место, дата и повестка очередного заседания Комитета.

Визит завершится 20 сентября.

Напомним, что ОЧЭС была основана в 1992 году. Штаб-квартира организации в Стамбуле.