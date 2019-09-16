Азербайджан примет участие в заседании Комитета ПА ОЧЭС в Турции
Депутат Милли Меджлиса (парламента) Афлатун Амашев 17 сентября отправится в Гиресун (Турция) для участия в 53-м заседании Комитета по вопросам экономики, торговли, технологий и экологии Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС), сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
Во время заседания пройдут обсуждения на тему "Заключение льготных торговых соглашений об устранении двойного налогообложения между странами-членами ОЧЭС".
На мероприятии будет предоставлена информация о текущей деятельности организации, определены место, дата и повестка очередного заседания Комитета.
Визит завершится 20 сентября.
Напомним, что ОЧЭС была основана в 1992 году. Штаб-квартира организации в Стамбуле.
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