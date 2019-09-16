https://news.day.az/politics/1156739.html Президент Ильхам Алиев: Повышение уровня образования - один из важных вопросов, стоящих на повестке дня, и результаты в этом направлении есть 16 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового учебного комплекса на 960 ученических мест полной средней школы номер 300 в Бинагадинском районе города Баку.
Президент Ильхам Алиев: Повышение уровня образования - один из важных вопросов, стоящих на повестке дня, и результаты в этом направлении есть
Повышение уровня образования - один из важных вопросов, стоящих на повестке дня, и результаты в этом направлении есть.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в понедельник, открывая совместно с Первой леди Мехрибан Алиевой новый учебный комплекс полной средней школы номер 300 на 960 ученических мест в Бинагадинском районе Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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