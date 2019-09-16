https://news.day.az/politics/1156739.html

Президент Ильхам Алиев: Повышение уровня образования - один из важных вопросов, стоящих на повестке дня, и результаты в этом направлении есть

16 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового учебного комплекса на 960 ученических мест полной средней школы номер 300 в Бинагадинском районе города Баку.