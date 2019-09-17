Заместитель генерального директора АМИ Trend, директор Экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров принял участие в выпуске передачи "ОКНА" на российском телеканале Вести-24, сообщает Day.Az.

Эльхан Алескеров прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, а также развитие событий после атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Напомним, что цены на нефть взлетели после атаки на НПЗ.