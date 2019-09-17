https://news.day.az/politics/1156803.html Заместитель генерального директора АМИ Trend Эльхан Алескеров на российском телеканале Вести-24 - ВИДЕО
Заместитель генерального директора АМИ Trend Эльхан Алескеров на российском телеканале Вести-24 - ВИДЕО
Заместитель генерального директора АМИ Trend, директор Экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров принял участие в выпуске передачи "ОКНА" на российском телеканале Вести-24, сообщает Day.Az.
Эльхан Алескеров прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, а также развитие событий после атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.
Напомним, что цены на нефть взлетели после атаки на НПЗ.
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