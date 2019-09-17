https://news.day.az/politics/1156924.html Хикмет Гаджиев: Азербайджан не обращался за каким-либо статусом в ОДКБ
Хикмет Гаджиев: Азербайджан не обращался за каким-либо статусом в ОДКБ
Азербайджан не обращался в связи с каким-либо статусом в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и обсуждений по этой теме не проводится.
Об этом сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
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