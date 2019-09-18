Мы с глубоким уважением чтим память обеих гениальных личностей.



Об этом Первый вице-президент Мехрибан Алиева написала на официальной странице в Instagram, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.



"Сегодня День национальной музыки. 18 сентября 1885 года родился основоположник азербайджанской композиторской школы, гениальный композитор Узеир Гаджибейли. В том же году и в тот же день родился выдающийся представитель азербайджанской музыкальной культуры, великий композитор Муслим Магомаев. Мы с глубоким уважением чтим память обеих гениальных личностей", - отмечается на официальной странице в Instagram Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.