https://news.day.az/politics/1157972.html Елизавета Трусс и Кристофер Пинчер поздравили Президента Ильхама Алиева
Елизавета Трусс и Кристофер Пинчер поздравили Президента Ильхама Алиева
Государственный секретарь по международной торговле Департамента международной торговли Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии и председатель правления по вопросам торговли Елизавета Трусс и министр Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии по делам Европы и Америки Кристофер Пинчер направили поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 25-й годовщины со дня подписания "Контракта века".
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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