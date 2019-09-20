Госсекретарь США Майкл Помпео направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

От имени Соединенных Штатов Америки хочу передать Вам и народу Азербайджанской Республики приветствия и поздравления по случаю 25-й годовщины подписания "Контракта века".

В этом году 25-я годовщина совпадает со временем, когда Азербайджан устойчиво поставляет свои богатые энергетические ресурсы на мировые рынки. В течение последних 25 лет Соединенные Штаты были решительным партнером Азербайджана в прилагаемых им усилиях по разработке своих энергоресурсов, внесению вклада в энергетическую безопасность Европы и мира и формированию как независимое государство своего политического курса. С подписанием в 1994 году этого контракта с западными компаниями и строительством трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан Азербайджан превратился в основного поставщика нефти на мировые рынки и впервые создал прямую энергетическую связь между Каспийским и Средиземным морями.

Вновь выступив в роли инициатора, Азербайджан на этот раз вносит стратегически важный вклад в энергетическую безопасность Европы, экспортируя природный газ посредством Южного газового коридора. Как отметил Президент Трамп в своем послании по случаю 26-й годовщины выставки "Нефть и газ Каспия", мы полностью поддерживаем Ваши усилия и считаем, что экономический успех Азербайджана важен для стабильности и процветания региона.

Наше успешное энергетическое сотрудничество внесло позитивный вклад в наши стратегические отношения, охватывающие и экономическое взаимодействие, и партнерство в области безопасности, а также устойчивую деятельность в сфере прав человека, фундаментальных свобод и демократического управления.

Соединенные Штаты искренне желают продолжения и углубления нашей совместной деятельности во всех этих сферах. Прошу принять мои поздравления по случаю годовщины этого знаменательного исторического события", - говорится в письме.