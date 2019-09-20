Майкл Помпео поздравил Президента Ильхама Алиева
Госсекретарь США Майкл Помпео направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент.
От имени Соединенных Штатов Америки хочу передать Вам и народу Азербайджанской Республики приветствия и поздравления по случаю 25-й годовщины подписания "Контракта века".
В этом году 25-я годовщина совпадает со временем, когда Азербайджан устойчиво поставляет свои богатые энергетические ресурсы на мировые рынки. В течение последних 25 лет Соединенные Штаты были решительным партнером Азербайджана в прилагаемых им усилиях по разработке своих энергоресурсов, внесению вклада в энергетическую безопасность Европы и мира и формированию как независимое государство своего политического курса. С подписанием в 1994 году этого контракта с западными компаниями и строительством трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан Азербайджан превратился в основного поставщика нефти на мировые рынки и впервые создал прямую энергетическую связь между Каспийским и Средиземным морями.
Вновь выступив в роли инициатора, Азербайджан на этот раз вносит стратегически важный вклад в энергетическую безопасность Европы, экспортируя природный газ посредством Южного газового коридора. Как отметил Президент Трамп в своем послании по случаю 26-й годовщины выставки "Нефть и газ Каспия", мы полностью поддерживаем Ваши усилия и считаем, что экономический успех Азербайджана важен для стабильности и процветания региона.
Наше успешное энергетическое сотрудничество внесло позитивный вклад в наши стратегические отношения, охватывающие и экономическое взаимодействие, и партнерство в области безопасности, а также устойчивую деятельность в сфере прав человека, фундаментальных свобод и демократического управления.
Соединенные Штаты искренне желают продолжения и углубления нашей совместной деятельности во всех этих сферах. Прошу принять мои поздравления по случаю годовщины этого знаменательного исторического события", - говорится в письме.
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