Нефть и газ являются исчерпаемыми ресурсами. А интеллектуальный потенциал, знания, грамотность, компетентность, опыт - это неизменные богатства.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на торжественной церемонии по случаю 25-летия "Контракта века" и Дня нефтяников, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отметил Президент, азербайджанские граждане, специалисты, прошедшие обучение, сегодня выполняют огромную работу, вносят большой вклад в развитие нашей страны.

"Доходы от нефти были использованы в развитии экономики страны. Мы направили их на это. Полностью была обновлена инфраструктура. Вспомните, в каком состоянии находилась наша инфраструктура в 1994 году, и посмотрите, в каком состоянии она находится сейчас. В то время даже половина Баку не могла получать природный газ. В районах об этом вообще не могло быть и речи. Сегодня газификация в Азербайджане составляет 96 процентов. Мы проложили газовые линии в самые отдаленные горные села, и этот процесс продолжается. Я поручил Государственной нефтяной компании, чтобы эта работа не прекращалась. Правда, 96 процентов - это очень большая цифра. В редких случаях в странах газификация проводится на таком уровне. Но мы должны продолжить ее. В те годы половина нашей страны оставалась без света. Даже в городе Баку был дефицит. Порой даже телевизионные каналы прекращали работу в 12 часов, чтобы граждане меньше пользовались электричеством, так как его не хватало. Сегодня создано уже около 3 тысяч мегаватт новых генерационных мощностей, и мы не только обеспечиваем себя, но и экспортируем.

Дороги были в ужасном состоянии. По подсчетам Давосского всемирного экономического форума, Азербайджан сегодня находится на 34-м месте в мировом масштабе по качеству дорог. Большой проблемой была питьевая вода. Сегодня 75 процентов населения постоянно обеспечивается питьевой водой, и этот процесс продолжается.

Возведено более ста городков для вынужденных переселенцев. Мы ликвидировали палаточные городки еще в 2007 году. За счет чего? За счет Нефтяного фонда. Откуда поступают средства в Нефтяной фонд? От реализации "Контракта века". Мы предоставили новые дома, новые квартиры сотням тысяч переселенцев. Льготы семьям шехидов, ветеранам войны, выплачиваемые пособия, предоставленные квартиры, легковые автомобили. То есть, "Контракт века" принес огромную пользу, и мы правильно использовали средства. Доходы Нефтяного фонда могут быть использованы только в рамках бюджета. То есть, граждане Азербайджана через своих представителей в Милли Меджлисе принимают участие в распределении данных средств.

Полностью реконструирована социальная инфраструктура. Построены и отремонтированы более 3200 школ, 640 больниц, возведены спортивные сооружения. Азербайджан стал космическим государством. У нас 3 спутника. Используя доходы, мы удерживаем государственный долг на низком уровне. Он составляет всего 19 процентов валового внутреннего продукта. Наши валютные ресурсы в пять раз превышают внешний долг. В какой стране возможно такое? Есть, но таких стран не так много", -подчеркнул глава государства.