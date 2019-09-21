Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Служителю двух благородных святынь, Королю Саудовской Аравии Салману бин Абдул-Азизу Аль Сауду.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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