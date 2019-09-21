https://news.day.az/politics/1158511.html Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Саудовской Аравии
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Саудовской Аравии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Служителю двух благородных святынь, Королю Саудовской Аравии Салману бин Абдул-Азизу Аль Сауду.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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