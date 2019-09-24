Турция осудила осудил незаконную политику Армении в отношении Азербайджана.

Об этом на своей странице на своей странице в Твиттер написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который принял участие в заседании Контактной группы Организации исламского сотрудничества, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"На заседании контактной группы ОИС по агрессии Армении в отношении Азербайджана вновь осудили незаконную позицию Армении. Подчеркнута значимость Контактной группы для оказания поддержки Азербайджану в его справедливом деле", - написал Чавушоглу.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.