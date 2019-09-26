Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг выразил соболезнования президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи со смертью экс-президента Франции, видного государственного деятеля Жака Ширака.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, передает Day.Az.

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