Посол Азербайджана в Австрии Галиб Исрафилов был избран вице-председателем совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на агентство.

Вместе с ним, посол Египта Омар Амер Юсеф также был избран вице-председателем совета управляющих.

Совет управляющих МАГАТЭ также избрал путем аккламации, посла Швеции Микаэлу Кумлин Гранит новым председателем совета управляющих Агентства на 2019-2020 годы. Она заменила на этом посту посла Лину Аль-Хадид из Иордании.

Отметим, что представители одиннадцати стран были вновь избраны в состав совета управляющих МАГАТЭ, состоящего из 35 членов, на период 2019-2020 годов. Выборы состоялись в четверг, 19 сентября, на пленарном заседании Генеральной конференции МАГАТЭ.