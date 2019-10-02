Саммит ЕАЭС в Ереване, о котором так долго говорила армянская сторона, завершился. Какие решения были приняты на нем и какие вопросы обсуждены - это внутреннее дело организации, в которой Азербайджан не является членом или наблюдателем. По большому счету, никакой статус в Союзе нашей стране и не нужен, так как страны-члены, за исключением Армении, являются друзьями и партнерами Азербайджана и, хочет того Ереван или нет, он в определенной степени участвует в евразийских интеграционных процессах.

Главной интригой саммита был приезд президента России Владимира Путина и запланированные им встречи. Не потому, что Казахстан или Беларусь играют меньшую роль в организации. Внимание к визиту именно Путина было приковано потому, что саммит проходил в Армении, стране, давно и прочно являющейся форпоста северной державы. Кроме того, после апрельского переворота в Ереване отношения между двумя странами заметно подпортились, и это обстоятельство придавало пикантный оттенок предстоящей встрече.

За несколько дней до саммита было сообщено, что Владимир Путин прибудет в Ереван только на три часа и никаких встреч не планирует. Тем более с Николом Пашиняном. Затем стало известно, что встреча с армянским премьером все же состоятся, после переговоров глав России и Ирана.

С президентом ИРИ Хасаном Роухани российский лидер переговорил на полях саммита. А встреча с Пашиняном все откладывалась и откладывалась, и вот, наконец, перед самым отлетом из Еревана Путин все же переговорил с премьером Армении. Почти что на ногах, в аэропорту "Звартноц", словно вспомнил о Николе в последнюю минуту. С другими лидерами государств глава России провел встречи в резиденции президента Армении, где проходил собственно саммит.

В Армении теперь будут усиленно пояснять этот тонкий момент тем, что Пашинян послужил, типа, вишенкой на торте успешного саммита и все такое. Но это не тот случай. Позволим себе предположить, что президент России не собирался встречаться с Пашиняном, но в последний момент почему-то передумал. Как бы там ни было, вряд ли Владимир Путин просто забыл. Скорее всего, это был очередной месаж Еревану. И счастье Пашиняна, что хотя бы в аэропорту российский глава о нем вспомнил. Как бы он объяснялся со своей общественностью, если бы его совсем проигнорировали?

Как пишет Aysor.am, на своей странице в Facebook Пашинян заявил, что провел "блестящую беседу" с президентом России Владимиром Путиным. "Провели блестящую беседу с президентом РФ Владимиром Путиным. Наши стратегические отношения динамично развиваются", - написал он.

Армянское издание замечает, что о двусторонней встрече Пашинян-Путин Ереван и Москва, можно сказать, сообщили в последний момент. Несмотря на это, в общественно-политических кругах все же сомневались, что встреча состоится. В качестве причин указывали на арест обвиняемого по делу "1-го марта 2008 года" экс-президента Армении Роберта Кочаряна (которого в Армении считают другом Путина), а также то, что Путин прибыл в Ереван примерно за час до начала саммита глав государств ЕАЭС, а в течение всего мероприятия вел себя достаточно холодно.

Видимо, желая рассеять эти сомнения, Никол Пашинян сделал другую запись на своей странице в Facebook, указывая на длительность встречи с Путиным, намекая на то, что встреча была "не на ногах" перед вылетом российского лидера.

"Я провел полуторачасовую встречу с президентом России. Встреча состоялась в аэропорту "Звартноц". Армяно-российские отношения в положительном и надежном русле. Президент России покинул Армению", - написал Пашинян.

Это все, что он мог сказать.

Да, возможно, у президента России просто было очень мало времени в Ереване, но интересно, что он нашел его для того, чтобы встретиться с женой опального Роберта Кочаряна. Встреча прошла в посольстве РФ. И более болезненной пощечины Еревану трудно было бы представить.

Как сообщают армянские СМИ, накануне, 1 октября, находившийся в Армении для участия в саммите ЕАЭС президент России Владимир Путин встретился в российском посольстве с женой экс-президента Армении Роберта Кочаряна Беллой Кочарян.

По информации газеты "168 жам", Владимир Путин и Белла Кочарян провели долгую беседу за чашкой чая. Основной темой их беседы был арест Роберта Кочаряна, ситуация вокруг него, действия властей. Других подробностей не сообщается.

Напомним, что после апрельского переворота президент России не раз направлял Кочаряну поздравления с днем рождения и праздниками, раздражая тем самым "революционную" власть Пашиняна. А за пару недель до саммита появилась информация о якобы намерении Путина посетить в местах заключения самого Кочаряна. Об этом армянские СМИ сообщали со ссылкой на источники в Москве. Хотя никаких официальных сообщений по этому поводу не было, в Армении началась истерика. Руководитель общественной организации "Союз информированных граждан" Даниел Ионнисян написал на своей странице в Фейсбук: "Если Владимир Путин хочет встретиться с Робертом Кочаряном в тюрьме, пусть остерегается, чтобы за ним не закрыли дверь".

Сомнительно, что президент России действительно собирался встречаться с Кочаряном в тюрьме. Но встреча с его женой в посольстве, да еще долгая, за чашкой чая, не менее грозное предупреждение Еревану.

Встретившись в ходе визита в Ереван с Беллой Кочарян, при том, что не нашел времени на полях саммита переговорить с Николом Пашиняном, глава России продемонстрировал отношение Москвы к властям Армении и этой стране в целом.

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Зульфугар Ибрагимов