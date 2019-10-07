Армянские СМИ со ссылкой на свои российские и армянские источники раскрыло новые детали визита президента РФ Владимира Путина в Армению, приключений Никола Пашиняна и встречи Путина с членами семьи 2-го президента РА Роберта Кочаряна, а также развитий вокруг этого события.

Дядь джан, давай сфоткаемся и закинем в "Фейсбук"

Для бессодержательного и гоняющегося за формальностями Никола Пашиняна в мероприятиях ЕАЭС важными были фотографии, чтобы посредством них показать всё еще верящим ему зомби, насколько он "духовитый" парень и какое у него окружение.

В рамках мероприятия ЕАЭС он еще месяц назад всячески пытался получить согласие российской стороны на отдельную встречу с Путиным. Наши источники утверждают, что из Москвы потребовали представить темы разговора. И поскольку не получили их, отдельной встречи Путин-Пашинян протоколом предусмотрено не было.

Отдельную беседу с Путиным Пашинян выстрадал... в ресторане. В ходе ужина он попросил Путина об отдельной встрече. Народу из протокола очень быстро удалось принести флаги и организовать в гостинице "Двин" встречу, которая породила у российской стороны шоковое удивление.

Одной из тем беседы с Путиным была цена на газ. Ничего не получилось. Никола отправили к руководителю "Газпром"-а Миллеру, то есть тему замяли.

Николовцы попытались проявить шустрость деревенщины и связать вопрос цены на газ с Робертом Кочаряном, мол, если для вас настолько важно его освобождение, тогда давайте пойдем на "бартер", но получили весьма жесткий ответ.

В ходе отдельной ресторанной беседы Пашинян-Путин была затронута также тема Кочаряна. Путин напрямую сказал, что забвению этот вопрос они не предадут и, что никто не верит в версию, которую ввел в оборот Пашинян.

Вместе с представителями протокольной службы российской стороны николовцы также попытались организовать пешую прогулку от гостиницы "Двин" к правительственной даче, то есть Никол хотел пригласить Путина к себе в гости, что тоже не удалось. Аргументировано это было тем, что в посольстве РФ уже запланированы встречи.

Кстати, именно в ходе этой беседы Пашинян узнал, что ожидается встреча Путина с супругой Роберта Кочаряна Беллой Кочарян и попытался ее предотвратить, но тщетно.

Встреча Путина и членов семьи Кочарянов

Никол настолько тяжело перенес новость о том, что Путин встретится с госпожой Кочарян, что поспешил распространить через свои ресурсы, будто это - ложь. Затем, когда факт встречи подтвердили официальные представители Кочаряна и Путина, не оставалось ничего другого, кроме как распространить жалкую информацию, мол, встреча состоялась с инициативы Беллы Кочарян и была очень короткой.

Действительность же в том, что о желании провести эту встречу российская сторона проинформировала Кочарянов еще за недели, когда планировались детали визита Путина и встреча с Кочаряном. Другой вопрос, что николовцы этого не знали.

Если бы не арест Роберта Кочаряна, то Путин встретился бы с ним, и техническая часть встречи уже была организована. Никол об этом догадывался, поэтому и сделал всё, чтобы одна из скулящих судей приняла решение не изменять меру пресечения в отношении 2-го президента РА. Однако николовцы и не представляли, что нахождение Роберта Кочаряна под стражей не помешает Путину встретиться с Кочарянами.

Во встрече с Путиным участвовала не только Белла Кочарян, но и его младший сын - Левон. Детали беседы неизвестны, но догадаться о них нетрудно.

Важным в данном случае является тот жест, который сделал Путин в отношении своего бывшего коллеги и близкого друга. Это содержало в себе как человеческий, так и политический "месседж".

Ара, быстро везите в "Звартноц", обгоняйте... наливай

Когда в "Двине" Никол узнал у Путина, что тот встретится с супругой Кочаряна, он пришел в замешательство и хорошенько "поддал".

После этого произошло нечто беспрецедентное. Нигде не встретивший Путина, весь день проводивший в рамках внешнего заказа против него митинги, нанесший протокольные пощечины и включивший антироссийский агитпроп Никол распорядился срочно отвезти его в аэропорт. Судя по всему, он не хотел, чтобы последняя встреча Путина была с Кочарянами.

Когда везший Пашиняна в аэропорт кортеж добрался до эчмиадзинской трассы, начался настоящий боевик.

Выяснилось, что николовцы отстают от кортежа Путина. Пашинян потребовал обогнать его, что в условиях узости улицы представлялось невозможным. В какой-то момент между работниками служб безопасности руководителей двух стран даже возникли проблемы. Охрана президента РФ не позволила кортежу Пашиняна обогнать Путина, поскольку не знала, что за машины за ними следуют. Возникла угроза столкновения и аварии (спросите дежуривших на этом участке работников ГАИ, и они вам расскажут об этом в деталях).

Лишь после прямой связи колонна Путина остановилась и позволила кортежу Пашиняна совершить обгон. Пашинян проехал вперед, чтобы встретить Путина в "Звартноце" и снова провести с ним беседу.

Согласно имеющейся у нас достоверной информации, в ходе продлившейся более часа этой встречи практически никакая тема не обсуждалась. Пашинян предложил Путину выпить и получил отрицательный ответ, не отказавшись при этом из вежливости пригубить вина. Между тем как Никол в крайне нервном состоянии хлопнул бутылку конька. Поэтому он в конце и обнимался с Путиным точно так же, как пьяные обнимаются друг с другом при прощании.

Вот такие вот "бархатные" пироги.

Всё это было бы очень смешным, если бы не было столь грустным. Фактически, Армению представляет клоун. Неслучайно, что вслед за "суверенными" шагами Никола начался вращаться анекдот о том, что после прощания с Путиным в "Звартноце" Никол вылетел в Москву на более скоростном самолете, чтобы снова его там встретить.