Армянский лоббист Френк Паллоне на днях в очередной раз побывал в оккупированном Арменией Карабахе. Конгрессмен, проигнорировавший митинг Никола Пашиняна в Лос-Анджелесе, должен был как-то выслужиться. И лучшего извинения перед кормящей армянской рукой, чем поездка на оккупированные территории Азербайджана, трудно было найти.

После поездки удовлетворенный и наевшийся жангелов хаца Паллоне дал интервью армянскому СМИ.

В беседе с изданием конгрессмен истерил и хватался за голову, говоря о военной помощи США Азербайджану, недоумевая, почему не работает 907-я поправка, на которую армянство возлагало такие надежды. Лобби уже мобилизует силы для наезда на американскую администрацию, проведения очередного "расследования" и выторговывания у Конгресса крупной военной помощи Армении и финансирования сепаратистского режима под предлогом "гуманитарных программ".

Это не просто так сказано. Армянское лобби всерьез взялось за Дональда Трампа. С подачи другого известного лоббиста, Адама Шиффа, в настоящее время инициирован вопрос импичмента президента США.

Однако Трамп нанес накануне армянскому лобби ответный удар.

Как пишет РИА Новости, президент США Дональд Трамп считает, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, председатель комитета палаты представителей США по разведке Адам Шифф, а также те, кто был с ними в сговоре, заслуживают импичмента за их преступления и госизмену.

"Нэнси Пелоси знала обо всех многих случаях лжи и массовых случаях мошенничества, которые совершал хитрый Адам Шифф в отношении Конгресса и американского народа", - написал Трамп в Twitter.

По его словам Пелоси "во всех отношениях виновна" так же, как Шифф, "в особо тяжких и незначительных преступлениях и даже в госизмене".

Отметим, что Нэнси Пелоси является давним активистом армянского лоббинга.

Зульфугар Ибрагимов