Речь азербайджанского лидера Ильхама Алиева произвела на меня самое достойное впечатление.

Об этом в интервью Day.Az поделился председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", авторитетнейший российский журналист Андрей Быстрицкий.

Это была очень интересная и актуальная речь, продолжил он. "Ильхам Алиев высказался достойно и остро. Такие площадки как Валдай предоставляются как раз для острых высказываний. Настоящее обсуждение подразумевает некоторую остроту и, так сказать, высекание искры", - подчеркнул известный журналист.

Выступая на заседании Валдайского форума, Ильхам Алиев отметил, что когда возникает, например, международный транспортный коридор между разными странами, то это приводит к усилению взаимодействия между ними, напомнил он. "Об этом же говорил и Владимир Путин. Инфраструктурные проекты крепче других связывают людей и страны, заставляют их больше думать о взаимодействии. Смысл геостратегического взаимодействия и развития через инфраструктурные проекты заключается в том, что создается своего рода ткань, укрепляющая прочность отношений между странами, заставляющая их даже в спорных ситуациях действовать более осторожно, вдумчиво и чаще искать взаимовыгодные решения", - добавил Быстрицкий.

По словам журналиста, на азербайджано-российские отношения довольно сильно влияют личные взаимоотношения между главами двух государств. "Вместе с тем, общая история, геополитика и многое другое заставили бы Азербайджан и Россию взаимодействовать, к этому есть определенные предпосылки, которые нельзя списывать со счетов. Другое дело, что не надо быть марксистом и недооценивать роль личности в истории. Люди, которые могут выстроить хорошие взаимоотношения, играют важную роль и могут сильно ускорить многие процессы, или даже дать им свершиться. Для этого и нужны лидерские, человеческие отношения - чтобы довести процесс до конца", - подчеркнул Быстрицкий.

Глава Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" также отметил, что говоря о роли Азербайджана в восточном тренде мирового порядка, важно понимать, что когда мы говорим о равноправном сотрудничестве, о новом равноправии между странами, мы имеем в виду, что роль каждой страны уникальна и существенна.

"Смысл этого нового миропорядка в том, что все мы живем по-своему и страны вольны создавать любые союзы - неважно, большего или меньшего размера - для решения ситуативных задач. Здесь не может быть различения между какой-либо большой или малой страной, между государством, обладающим большими природными ресурсами, или не очень. Это все теперь зависит от расклада. Вот Сингапур, это большая страна? А влиятельная ли? Азербайджан - абсолютно уникальная страна в этом смысле", - отметил журналист.

Страна очень стратегически расположена, на пересечении самых разных интересов, добавил Быстрицкий. "Азербайджан сам по себе представляет определенную силу. У страны есть история и есть будущее, есть определенное видение того, как все должно быть устроено", - сказал журналист.

По его словам, Азербайджан - это страна с интересной историей. "Ваша страна входила, как и Россия в состав СССР, плотные контакты с Россией поддерживаются и сегодня. Конечно же, фактор отношений с РФ и обоюдное желание эти отношения усилить, укрепить, участие в самых разных совместных проектах и мероприятиях определили выбор Азербайджана как страны-участницы Валдайского клуба", - подчеркнул Быстрицкий.

В России достаточно много интеллектуальных центров, самых разных, но Валдайский клуб является уникальной зонтичной структурой, добавил он. "Как Флорентийская академия в XV веке сыграла свою роль некоего объединяющего центра не потому, что она была самой уникальной, а потому что она оказалась местом притяжения для самых разных интеллектуалов, так и Валдайский клуб. То, что он называется именно клубом, это немаловажно. Это международное интеллектуальное сообщество, где, кстати, представители России не составляют большинства. Примерно две трети членов клуба - иностранцы, в том числе представители Азербайджана, есть американцы, китайцы, представители многих других стран", - отметил глава Фонда развития и поддержки клуба "Валдай".

По его словам, последние несколько лет Валдайский клуб стал очень активно действовать на евразийском направлении. "Это было связано с совершенно очевидным опережающим ростом этого региона, здесь производится все большая доля мирового валового продукта. Мы имеем дело с очень интересным новым образованием, мегарегионом если хотите. Его границы - это, строго говоря, вся Евразия: от Лиссабона до Сеула и от Северного Ледовитого до Индийского океана. И если отвлечься от западной части Евразии, то мы увидим, что у остальных стран этого региона есть нечто общее, связано с развитием, с тем, что до определенного времени наблюдалась очевидная недооценка этого региона. Когда появилась так называемая "Большая семерка", она объединяла страны, производящие три четверти мирового ВВП. Но прошло время, ситуация изменилась: теперь "семерка" - это около 40% мирового валового продукта.

Поэтому Валдайский клуб - как объединение российских и зарубежных интеллектуалов - и развитие Евразии создают некое единство", - заключил Быстрицкий.