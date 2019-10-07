Азербайджано-китайские отношения носят стратегический характер и обладают очень большим потенциалом экономического сотрудничества, сказал в понедельник Trend депутат от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Азер Бадамов, передает Day.Az.

По словам депутата, Китай - страна с самой большой экономикой в мире: "Азербайджан одним из первых поддержал инициативу Китая "Один пояс, один путь". Реализация Азербайджаном транспортного коридора Восток-Запад и Транскаспийского транспортного коридора открыла новый этап в двусторонних экономических отношениях. Во время визита Президента Ильхама Алиева в Китай в рамках Форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь" были проведены широкие обсуждения по расширению будущих экономических связей между двумя странами, достигнуты договоренности о притоке китайских инвестиций в Азербайджан".

Бадамов подчеркнул, что предложенные Азербайджаном возможности по транзитным перевозкам грузов из Китая в Европу очень перспективны и выгодны: "Азербайджан открывает в Китае торговые, винные дома, торговые представительства, осуществляет экспортные миссии. Это позволит поставлять на китайский рынок ненефтяную продукцию, производимую в Азербайджане. Развитие азербайджано-китайских отношений важно и с точки зрения привлечения китайских туристов в Азербайджан. Связи дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Китаем с каждым днем все больше развиваются и укрепляются".