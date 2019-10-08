Али Асадов, кандидатура которого была утверждена на пост премьер-министра Азербайджана на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), выразил признательность за оказанное ему доверие, добавив, что оправдает его, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Али Асадов отметил, что современный Азербайджан достиг больших успехов за годы независимости: "Под руководством Президента Ильхама Алиева экономика Азербайджана прошла титанический путь развития. Под руководством главы государства реализован ряд глобальных проектов. Развивается ненефтяной сектор. Азербайджан вошел в семью космических стран".

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