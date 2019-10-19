Как-то так вышло, что понятие "диктатура" принято ассоциировать с военной хунтой, полицейским террором и прочими подобными явлениями. Но Армения показала на своем примере, что рядящаяся в сутану демократии диктатура ничуть не менее разрушительна для общества и страны.

Все постреволюционные полтора года в Армении прошли уныло и в ожидании какого-то большого несчастья. Когда улетучилась эйфория, остались серые будни и абсолютная безвыходность. Традиционная для государственного устройства этой страны диктатура просто сменила имидж, суть же осталась прежней.

С самого начала своего правления Никол Пашинян не реализовал ни одного серьезного проекта, не выполнил ни одного данного им обещания. Все вылилось в пустые разглагольствования о демократии, хотя в стране установилась жесткая и даже более откровенная, чем при прежнем режиме, диктатура одного лица. Никол Пашинян занят только местью "бывшим" и втянул в этот процесс всю страну.

Как сообщает газета "Паст", в парламенте 98 голосами "за" и 1 "против" принят проект обращения в Конституционный суд по вопросу прекращения полномочий Грайра Товмасяна. В ближайшее время вопрос должен обсуждаться в КС. Для принятия решения нужны голоса 6 судей, однако, по мнению экспертов, Пашиняну будет непросто их получить.

Дело в том, что в июле этого года Конституционный суд Армении под председательством Товмасяна принял решение остановить производство по делу Кочаряна и обратился в Европейский суд по правам человека и Венецианскую комиссию для получения консультативного заключения по ряду вопросов, связанных с делом экс-президента.

А в сентябре произошло и вовсе непредвиденное - Конституционный суд РА признал заключение экс-президента антиконституционным, так как он наделен конституционным правом на неприкосновенность.

Премьер-министр пришел в бешенство, но призывать блокировать суды, как это было в мае, не решился. Однако от мести Пашинян не отказался.

По сведениям "Паст", власти Армении приняли политическое решение: после отклонения Конституционным судом представленного парламентом документа перейти к более радикальным шагам, а конкретнее - начать в отношении судей КС серьезный процесс изучения добропорядочности (и не только), который будет сопровождаться большими акциями протеста.

"В частности, по утверждению наших источников, будут организованы действия по блокированию Конституционного суда, бойкотированию его работ, однако в этот раз без публичных призывов Никола Пашиняна. У властей одна цель - Грайр Товмасян любой ценой должен подать в отставку с должности председателя КС и вообще уйти из Конституционного суда, чтобы председателем КС стал Ваге Григорян. Обсуждается даже вариант полной ликвидации Конституционного суда", - пишет газета.

В этом свете более понятными становятся мотивы недавнего нападения на пресс-клуб "Айели" ("Зеркало"), возглавляемого сестрой Грайра Товмасян Анжелой Товмасян. Поводом для акта вандализма называется статья, посвященная выступлению Президента Азербайджана на заседании клуба "Валдай". Нападавшие, как свидетельствуют армянские СМИ, требовали от обоих Товмасянов убираться в Азербайджан. Но это был лишь повод, главная же причина - это репрессивная кампания против главы КС и членов его семьи.

Будь на календаре лето или осень прошлого года, он уже стоял бы на площади с мегафоном и призывал захватить здание суда и установить там "власть народа". Но сейчас это уже трудно осуществимо. Во-первых, к ситуации вокруг КС приковано внимание международных структур, в том числе Венецианской комиссии. А во-вторых, сегодня ему трудно будет собрать толпу, готовую на любое беззаконие по его призыву. И последнее, пожалуй, самая главная причина. В сложившейся ситуации Николу Пашиняну уже не удастся спрятаться за спины толпы и представить собственную жажду мести выполнением воли народа.

Ныне ему уже не удастся собрать сотни тысяч орущих ртов под свои знамена. И даже больше - ныне ему следует опасаться, как бы эти сотни тысяч не поднялись против него самого. Ведь он провалил все, что только можно было провалить - и переговоры по Карабаху, и надежды армян на лучшую жизнь. Последнего ему уж точно не простят.

Зульфугар Ибрагимов