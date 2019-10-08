Сегодня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в стране делегацией, возглавляемой заместителем генерального прокурора Российской Федерации - главным военным прокурором, государственным советником юстиции 1 класса Валерием Петровым, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Приветствуя гостей, министр обороны подчеркнул огромную роль глав государств в развитии отношений между двумя странами и отметил, что сотрудничество проводится на основе дружеских отношений, взаимного доверия, и эти отношения являются важными в плане расширения сотрудничества в военной и военно-технической сферах.

Касаясь военно-политической ситуации и вопросов безопасности в регионе, генерал-полковник Гасанов отметил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности. Министр подчеркнул важность достижения решения конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана на основе норм и принципов международного права.

Отмечая, что широкомасштабные реформы, проводимые в азербайджанской армии по поручению Верховного главнокомандующего, способствовали сокращению числа преступлений, министр обороны также подчеркнул важность мероприятий, проводимых совместно с органами Военной прокуратуры республики.

Заместитель генерального прокурора Российской Федерации - главный военный прокурор Петров, также отметив, что связи двух стран имеют исторические корни, и страны являются стратегическими партнерами, подчеркнул важность с точки зрения развития двусторонних отношений, организации и проведения взаимных встреч военных представителей.

Стороны отметили, что усилия военных юристов обеих стран направлены на усиление борьбы с преступностью, обеспечение правопорядка в войсках, укрепление обороноспособности страны, исключение любых форм коррупционных проявлений, защиту прав и законных интересов военнослужащих и членов их семей.

Стороны также выразили надежду, что этот визит станет плодотворным и полезным, а дальнейшие контакты - постоянными и тесными.