Премьер Армении Никол Пашинян никак не может уразуметь, что провалы его страны на международной арене - это вовсе не обязательно следствие плохой работы армянских дипломатов. И МИД, и дипмиссии могут работать на пределе своих возможностей. Вопрос в том, что эти возможности ограничены, как ограничено пространство для маневра у изолированной от мира оккупацией территорий соседнего Азербайджана Армении.

Как пишут армянские СМИ, Никол Пашинян снова собрался отправлять в отставку министра иностранных дел Зохраба Мнацаканяна. За последний год этот вопрос поднимался неоднократно. Всякий раз, как Армения получает пощечину на дипломатическом фронте, Пашинян готовится писать указ об отставке главы МИД. Как отмечают армянские СМИ, очередной взрыв гнева премьер-министра связан с ощутимыми упущениями в ряде вопросов, вызвавших проблемы с международными партнерами.

Сообщается, что Пашинян был просто в бешенстве от ситуации, сложившейся вокруг нагорно-карабахского конфликта, и в частности, от позиции России.

Напомним, что, выступая на днях на ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" глава МИД России Сергей Лавров выступил с довольно неожиданным и резким заявлением, отметив, что "политический процесс по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха заторможен". Касательно заявления Пашиняна о том, что "Карабах - это Армения, и точка", российский министр фактически обвинил Ереван в торможении переговорного процесса.

И совсем уж доконало Никола Пашиняна выступление в Сочи Президента Азербайджана Ильхама Алиева, очень четко ответившего на все вызовы из Еревана. И на "точку", и на нежизнеспособный призыв Никола сделать решение карабахского конфликта "приемлемым для трех сторон". "Должен сказать, что в последнее время премьер-министр Армении часто говорит, что решение конфликта должно быть приемлемо народу Азербайджана, народу Армении и народу Нагорного Карабаха. "Должен сказать, что понятия "народ Нагорного Карабаха" не существует. Есть население Нагорного Карабаха, которое до конфликта состояло из азербайджанского и армянского населения, обладающего равными правами", - сказал Президент Ильхам Алиева, добавив, что "Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах - это Азербайджан, и восклицательный знак".

Пашиняну очень трудно перенести, что последнее слово осталось за Баку. Но изменить ничего невозможно. Ответить на слова азербайджанского лидера, произнесенные в присутствии международной аудитории, нечем. Удар по армянским националистам был нанесен очень жестко и в нужный момент. Пашинян пиарился формулой "нео-миацума" перед толпой сепаратистов, а пощечину получил в ответ на глазах всего мира.

И теперь премьеру Армении нужен стрелочник. Кто лучше, чем министр иностранных дел, единственный профессиональный дипломат в его плебейской команде, лучше всего подходит на эту роль?

Зограбу Мнацаканяну придется отвечать за любовь премьера к популизму. Лишив переговорный процесс своими заявлениями всяческих перспектив, Пашинян должен был понимать, что даже такому опытному дипломату, как Мнацаканян, не удастся сгладить последствия.

Как мог Мнацаканян допустить появление "проазербайджанского" заявления Лаврова? А что он, собственно, мог сделать? Все хорошо помнят растиражированный СМИ позорный момент, когда при подписании турецко-армянских протоколов эпохи "футбольной дипломатии" в 2009 году тогдашний министр Эдвард Налбандян получил четкий месседж от Сергея Лаврова: "Эдвард, подписывай без предусловий".

А ведь как не хотелось ставить подпись...

Лавров сказал то, что хотел сказать, а политика, проводимая Пашиняном, не оставила главе МИД лазеек для того, чтобы хотя бы попытаться это предотвратить. Заявление о принадлежности оккупированного Карабаха Армении вызвало резонанс и в России, где были поражены тому, с какой легкостью свежеиспеченный премьер Пашинян рушит едва наметившиеся надежды на мир.

Так что Еревану придется проглотить правду. Никакого другого выхода у него нет. С Мнацаканяном или без него.

Зульфугар Ибрагимов