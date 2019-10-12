Неадекватная реакция премьер-министра Армении Никола Пашиняна на справедливые замечания относительно героизации в РА нацистского пособника Нжде, прозвучавшие в речи Президента Азербайджана Ильхама Алиева, вызвали недоумение не только в нашей стране. Российские эксперты продолжают комментировать Day.Az ответ Пашиняна.

Наш собеседник - известный российский эксперт по международным конфликтам, журналист-расследователь Евгений Михайлов.

"Странно высказался Пашинян в ответ на прозвучавшие в речи Президента Ильхама Алиева претензии о героизации фашизма. Дескать, Нжде наш герой и вы оскорбляете армянский народ. И так далее. Сомневаюсь в том, что Президент Азербайджана, страны, внесшей колоссальный вклад в Победу над фашизмом, намеревался обидеть народ Армении. Армяне достойно сражались вместе с азербайджанцами на полях Великой Отечественной против фашистов. И сейчас как раз героизация Гарегина Нжде оскорбляет память тысяч павших сыновей Армении.

Именно это имел в виду лидер Азербайджана. Политикам Еревана этого не понять. Видимо, их семьи не перенесли тяжесть потерь и информация о Великой Отечественной ими черпается из американских пособий по истории. В том числе и у нынешнего премьера Пашиняна", - отметил Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева