Считаю, что на пространстве СНГ нет места героизации фашизма.

Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе, которое состоялось в пятницу в столице Туркменистана Ашгабаде.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Мы, главы государств, неоднократно выступали против героизации фашистов. К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде. Большая группа ветеранов войны из стран СНГ неоднократно выражала решительный протест против этого циничного шага прежнего руководства Армении. В мае 2019 года Министерство иностранных дел России представило доклад "О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", в котором говорится дословно "Бывшая правящая республиканская партия Армении предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля националистического толка как Гарегин Нжде, в отношении которого имеются информации о сотрудничестве с третьим рейхом". Это - позиция МИДа России. В статье под названием "Деятельность военной контрразведки в завершающий период войны", опубликованной в 6-м томе издания "Тайная война, разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны", в 12-томной энциклопедии "Великая Отечественная войны 1941-1945 годы", изданной главной редколлегией Министерства обороны Российской Федерации под председательством министра обороны Сергея Шойгу, говорится: "В рамках агентурного дела на обергруппу 114 Дромедар контрразведчики выявили и арестовали бывшего генерала дашнакской армии, эмигранта Тер-Арутюняна, служившего у немцев под псевдонимом Нжде. В период Великой Отечественной войны он завербовал на территории Болгарии более 30 агентов, армян по национальности, участвовал в их диверсионной подготовке и переброске в тыл Красной армии для подрывной деятельности. 17 диверсантов-сотрудники СМЕРШ задержали, остальных объявили в розыск. Нжде также участвовал в Холокосте еврейского населения Европы. В 1942 году он организовал армянский легион, воевавший против Советского Союза. Кстати, главным лозунгом Нжде было "Кто погибал за Германию, тот погибает за Армению". Комментарии тут излишни. Нжде был арестован, закончил свои дни во Владимировской тюрьме. Так вот этому предателю и палачу в 2016 году в центре армянской столицы был установлен памятник высотой почти 6 метров. К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.