В министерство иностранных дел РФ направлена официальная нота, выражающая обеспокоенность азербайджанской стороны в связи с участием заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина 11 октября этого года в мероприятии, которое было организовано самопровозглашенным режимом, созданным на оккупированных территориях Азербайджана.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в России, передает Day.Az.

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