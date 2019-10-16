"Как показывают итоги 9 месяцев, рост ненефтяного сектора азербайджанской экономики вырос на более чем 15 процентов. Это говорит о том, что проводимые в стране реформы, шаги, предпринимаемые в направлении развития ненефтяного сектора, дали свои результаты".

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде, комментируя показатели, озвученные на совещании при Президенте, посвященном итогам социально-экономического развития Азербайджана за 9 месяцев.

По словам нашего собеседника, итоги 9 месяцев показывают, что выросли практически все отрасли, например, на 7 процентов выросло сельское хозяйство, что также очень хороший результат.

"Проводимые реформы дали свой положительный результат, растет объем ВВП, увеличилось число новых рабочих мест. Темпы развития ненефтяного сектора более высокие, чем у нефтяного сектора. Для достижения таких результатов азербайджанским государством была проведена огромная работа", - отметил депутат.

Большую роль сыграли реформы в поддержку азербайджанским предпринимателям, надежно защищены их инвестиции, учитывается специфика работы, а также тот вклад, который вносит частный сектор в развитие азербайджанской экономики, подчеркнул Мирзазаде.

Итоги 9 месяцев продемонстрировали также, что Азербайджан остается привлекательной для иностранных инвесторов страной, сказал азербайджанский депутат.

"Экономическая политика азербайджанского государства очень тесно связана с социальной политикой. Растет благосостояние азербайджанских граждан, что является главной целью политики, проводимой руководством страны. Президент Ильхам Алиев не раз говорил иповторил на сегодняшнем совещании, что в центре политики азербайджанского государства находится гражданин Азербайджана. В поддержку этих слов можно назвать неоднократные повышения за последнее время в республике пенсий и зарплат. По степени социальной защиты Азербайджан можно назвать одной из образцовых стран мира", - сказал Айдын Мирзазаде.

Лейла Таривердиева