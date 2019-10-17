https://news.day.az/politics/1166673.html Президент Ильхам Алиев принял председателя правления Госагентства автомобильных дорог - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял председателя правления Госагентства автомобильных дорог - ФОТО
17 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя правления Государственного агентства автомобильных дорог Салеха Мамедова.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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