По приглашению члена Государственного совета Китая, министра национальной обороны КНР, генерал-полковника Вэя Фэнхэ, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отбыл с визитом в Пекин.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства, в рамках рабочего визита предусмотрены встречи министра обороны Азербайджана с официальными лицами военно-политического руководства КНР.