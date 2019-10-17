https://news.day.az/politics/1166775.html Закир Гасанов посетит с рабочим визитом Китай
Закир Гасанов посетит с рабочим визитом Китай
По приглашению члена Государственного совета Китая, министра национальной обороны КНР, генерал-полковника Вэя Фэнхэ, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отбыл с визитом в Пекин.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства, в рамках рабочего визита предусмотрены встречи министра обороны Азербайджана с официальными лицами военно-политического руководства КНР.
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