https://news.day.az/politics/1167019.html Президент Ильхам Алиев принял председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев - ФОТО
18 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшана Рзаева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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